Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Головна Метео Дощі охоплять області — Діденко попередила у прогнозі погоди

Дощі охоплять області — Діденко попередила у прогнозі погоди

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 12:38
Осінній прогноз погоди в Україні — суха п’ятниця і дощова неділя
Жінка під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні зберігатиметься суха та сонячна погода завдяки антициклону Petralilly, проте вже у неділю, 28 вересня, атмосферний фронт із північного сходу принесе дощі та хмарність у низку областей. При цьому нічні заморозки й прохолодна температура вдень створять відчуття справжньої осені.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у четвер, 25 вересня.

Читайте також:

Прогноз погоди на найближчі дні

За уточненим прогнозом, антициклон, який найближчими днями забезпечував суху та ясну погоду, у неділю, 28 вересня, поступиться місцем атмосферному фронту з північного сходу. Він принесе дощі та хмарність у північні області, а також на Волинь, Рівненщину та Харківщину. На решті території країни в цей день погода залишиться сухою.

Дощі охоплять області — Діденко попередила у прогнозі погоди - фото 1
Допис Діденко у Facebook. Фото: скриншот

У п’ятницю, 26 вересня, антициклон Petralilly з центром над Балтикою зумовить практично по всій Україні суху та сонячну погоду. На карті видно, що далеко на північному сході вже формується фронт, який у неділю вплине на погоду північних регіонів, але це буде тимчасово.

Температура повітря 26 вересня буде помірною: вдень +13…+16 °C, на півдні — +15…+18 °C. Найближчої ночі очікується +2…+9 °C, місцями на півночі, заході, північному сході та в центрі можливі заморозки на ґрунті.

Возможно, это графический образ (карта и текст
Атмосферний фронт. Фото: Допис Діденко у Facebook

У Києві завтра, 26 вересня, прогнозують суху та сонячну, проте прохолодну погоду. Вночі температура складе +2…+5 °C, на околицях можливі заморозки на ґрунті, вдень повітря прогріється до +13…+15 °C. У суботу погодні умови майже не зміняться, а от у неділю киянам радять прихопити парасолі — атмосферний фронт з північного сходу спричинить дощ та хмарність. Проте ненадовго, адже сонце ще повернеться.

Нагадаємо, що супертайфун "Рагаса" завдав масштабних руйнувань на Тайвані та рухається у напрямку Гонконгу й південного узбережжя Китаю. 

Раніше ми також інформували, що українські синоптики оприлюднили прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 вересня та визначили найхолодніші дні. За їхніми даними, антициклон, який підтримував літню погоду, відступить, поступившись місцем арктичним повітряним масам.

погода вересень Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
