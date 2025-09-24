У Тайвані пронісся потужний тайфун в Хуалянь — паводок накрив Гуанфу

Вулицю затоплює від тайфуну. Фото: Getty Images

Супертайфун "Рагаса" спричинив масштабні руйнування на Тайвані та наближається до Гонконгу й південного узбережжя Китаю. У повіті Хуалянь через потужну негоду прорвало бар’єрне озеро: потоки води накрили селище Гуанфу, щонайменше 14 людей загинули, 18 поранені, 124 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє The Guardian.

У Тайвані прорвало бар'єрне озеро через тайфун

BREAKING 🚨 Super Typhoon Ragasa: Video shows floodwaters surging into the lobby of the Fullerton Ocean Park Hotel in Hong Kong pic.twitter.com/DVTz8Ml1ev — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 24, 2025

Через шторм на вулицях міст масово повалило вітром дерева, а в будинках зірвані дахи. Відомо, що на півночі Філіппін тисячі людей були вимушені ночувати в школах та евакуаційних центрах.

Люди кидають у провулки мішки з піском для захисту від потопу. Фото: Getty Images

У середу, 24 вересня, Гонконг і низка міст провінції Гуандун оголосили підвищену готовність: школи та підприємства уже закриті щонайменше у десяти містах, скасовано понад 500 рейсів Cathay Pacific, а після 18:00 23 вересня з Гонконгу повністю припинилися вильоти.

Гонконзька обсерваторія ввела найвищий рівень тривоги T10, попередивши про штормові нагони та хвилі до 4–5 метрів.

Вода заливає узбережжя. Фото: Getty Images

За даними метеослужб, тайфун "Рагаса" генерує вітер зі швидкістю до 195 км/год поблизу "ока" циклону та рухається на захід через Південно-Китайське море.

Шквальний вітер через тайфун "Рагаса". Фото: Getty Images

Влада Шеньчженя наказала евакуювати близько 400 тис. людей і закликала мешканців залишатися вдома, окрім рятувальників і працівників критичної інфраструктури.

Super Typhoon Ragasa is devastating Taiwan at the moment.



pic.twitter.com/d9LlC7BOWK — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) September 24, 2025

Посилені заходи діють також у Чаочжоу, Чжухаї, Дунгуані та Фошані. Очікується, що протягом найближчих 24 годин тайфун вийде на берег у центральних і західних районах Гуандуна.

У прибережних районах Гонконгу зафіксовано сильний прибій води. Мешканці запасаються продуктами та водою, готуючись до можливих перебоїв електрики та водопостачання.

Люди фотографують прибій хвиль. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Влада попереджає про небезпеку штормових підйомів рівня моря та закликає не виходити надвір без крайньої потреби.

Нагадаємо, востаннє сильний тайфун Конг-Рей на Тайвані був торік, у листопаді. Негода забрала життя двох осіб, 515 осіб отримали поранення.

Тим часом вчені дослідили по-новому, як впливають викиди вуглекислого газу на глобальне потепління. Виявилось, що давня теорія не відповідає дійсності.

Також нещодавно на Камчатці стався потужний землетрус.