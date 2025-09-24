У Тайвані пронісся потужний тайфун в Хуалянь — паводок накрив Гуанфу

Тайвань накрив потужний тайфун "Рагаса" — людей масово евакуюють
Супертайфун "Рагаса" спричинив масштабні руйнування на Тайвані та наближається до Гонконгу й південного узбережжя Китаю. У повіті Хуалянь через потужну негоду прорвало бар’єрне озеро: потоки води накрили селище Гуанфу, щонайменше 14 людей загинули, 18 поранені, 124 вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє The Guardian.
У Тайвані прорвало бар'єрне озеро через тайфун
BREAKING 🚨 Super Typhoon Ragasa: Video shows floodwaters surging into the lobby of the Fullerton Ocean Park Hotel in Hong Kong pic.twitter.com/DVTz8Ml1ev— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 24, 2025
Через шторм на вулицях міст масово повалило вітром дерева, а в будинках зірвані дахи. Відомо, що на півночі Філіппін тисячі людей були вимушені ночувати в школах та евакуаційних центрах.
У середу, 24 вересня, Гонконг і низка міст провінції Гуандун оголосили підвищену готовність: школи та підприємства уже закриті щонайменше у десяти містах, скасовано понад 500 рейсів Cathay Pacific, а після 18:00 23 вересня з Гонконгу повністю припинилися вильоти.
Гонконзька обсерваторія ввела найвищий рівень тривоги T10, попередивши про штормові нагони та хвилі до 4–5 метрів.
За даними метеослужб, тайфун "Рагаса" генерує вітер зі швидкістю до 195 км/год поблизу "ока" циклону та рухається на захід через Південно-Китайське море.
Влада Шеньчженя наказала евакуювати близько 400 тис. людей і закликала мешканців залишатися вдома, окрім рятувальників і працівників критичної інфраструктури.
Super Typhoon Ragasa is devastating Taiwan at the moment.— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) September 24, 2025
pic.twitter.com/d9LlC7BOWK
Посилені заходи діють також у Чаочжоу, Чжухаї, Дунгуані та Фошані. Очікується, що протягом найближчих 24 годин тайфун вийде на берег у центральних і західних районах Гуандуна.
Typhoon Ragasa Tears Through Taiwan | 14 Dead, China On High Alert #TyphoonRagasa #China #SouthChinaSea #DNAVideos— DNA (@dna) September 24, 2025
For more videos, click here https://t.co/6ddeGFqedQ pic.twitter.com/1JcF1ghBJQ
У прибережних районах Гонконгу зафіксовано сильний прибій води. Мешканці запасаються продуктами та водою, готуючись до можливих перебоїв електрики та водопостачання.
Влада попереджає про небезпеку штормових підйомів рівня моря та закликає не виходити надвір без крайньої потреби.
Нагадаємо, востаннє сильний тайфун Конг-Рей на Тайвані був торік, у листопаді. Негода забрала життя двох осіб, 515 осіб отримали поранення.
