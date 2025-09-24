Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Тайвань накрив потужний тайфун "Рагаса" — людей масово евакуюють

Тайвань накрив потужний тайфун "Рагаса" — людей масово евакуюють

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 08:53
У Тайвані пронісся потужний тайфун в Хуалянь — паводок накрив Гуанфу
Вулицю затоплює від тайфуну. Фото: Getty Images

Супертайфун "Рагаса" спричинив масштабні руйнування на Тайвані та наближається до Гонконгу й південного узбережжя Китаю. У повіті Хуалянь через потужну негоду прорвало бар’єрне озеро: потоки води накрили селище Гуанфу, щонайменше 14 людей загинули, 18 поранені, 124 вважаються зниклими безвісти. 

Про це повідомляє The Guardian.

Реклама
Читайте також:

У Тайвані прорвало бар'єрне озеро через тайфун

Через шторм на вулицях міст масово повалило вітром дерева, а в будинках зірвані дахи. Відомо, що на півночі Філіппін тисячі людей були вимушені ночувати в школах та евакуаційних центрах.

Тайфун Тайвань
Люди кидають у провулки мішки з піском для захисту від потопу. Фото: Getty Images

У середу, 24 вересня, Гонконг і низка міст провінції Гуандун оголосили підвищену готовність: школи та підприємства уже закриті щонайменше у десяти містах, скасовано понад 500 рейсів Cathay Pacific, а після 18:00 23 вересня з Гонконгу повністю припинилися вильоти.

Гонконзька обсерваторія ввела найвищий рівень тривоги T10, попередивши про штормові нагони та хвилі до 4–5 метрів.

Тайвань потоп
Вода заливає узбережжя. Фото: Getty Images

За даними метеослужб, тайфун "Рагаса" генерує вітер зі швидкістю до 195 км/год поблизу "ока" циклону та рухається на захід через Південно-Китайське море.

Тайфун у Тайвані
Шквальний вітер через тайфун "Рагаса". Фото: Getty Images

Влада Шеньчженя наказала евакуювати близько 400 тис. людей і закликала мешканців залишатися вдома, окрім рятувальників і працівників критичної інфраструктури.

Посилені заходи діють також у Чаочжоу, Чжухаї, Дунгуані та Фошані. Очікується, що протягом найближчих 24 годин тайфун вийде на берег у центральних і західних районах Гуандуна.

У прибережних районах Гонконгу зафіксовано сильний прибій води. Мешканці запасаються продуктами та водою, готуючись до можливих перебоїв електрики та водопостачання.

Тайфун Тайвань
Люди фотографують прибій хвиль. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Влада попереджає про небезпеку штормових підйомів рівня моря та закликає не виходити надвір без крайньої потреби.

Нагадаємо, востаннє сильний тайфун Конг-Рей на Тайвані був торік, у листопаді. Негода забрала життя двох осіб, 515 осіб отримали поранення. 

Тим часом вчені дослідили по-новому, як впливають викиди вуглекислого газу на глобальне потепління. Виявилось, що давня теорія не відповідає дійсності. 

Також нещодавно на Камчатці стався потужний землетрус

погода Тайвань катастрофа шторм тайфун ураган
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації