Главная Метео Тайвань накрыл мощный тайфун "Рагаса" — людей массово эвакуируют

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 08:53
В Тайване пронесся мощный тайфун в Хуалянь — паводок накрыл Гуанфу
Улицу затапливает от тайфуна. Фото: Getty Images

Супертайфун "Рагаса" вызвал масштабные разрушения на Тайване и приближается к Гонконгу и южному побережью Китая. В уезде Хуалянь из-за мощной непогоды прорвало барьерное озеро: потоки воды накрыли поселок Гуанфу, по меньшей мере 14 человек погибли, 18 ранены, 124 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

В Тайване прорвало барьерное озеро из-за тайфуна

Из-за шторма на улицах городов массово повалило ветром деревья, а в домах сорваны крыши. Известно, что на севере Филиппин тысячи людей были вынуждены ночевать в школах и эвакуационных центрах.

Тайфун Тайвань
Люди бросают в переулки мешки с песком для защиты от потопа. Фото: Getty Images

В среду, 24 сентября, Гонконг и ряд городов провинции Гуандун объявили повышенную готовность: школы и предприятия уже закрыты по меньшей мере в десяти городах, отменены более 500 рейсов Cathay Pacific, а после 18:00 23 сентября из Гонконга полностью прекратились вылеты.

Гонконгская обсерватория ввела наивысший уровень тревоги T10, предупредив о штормовых нагонах и волнах до 4-5 метров.

Тайвань потоп
Вода заливает побережье. Фото: Getty Images

По данным метеослужб, тайфун "Рагаса" генерирует ветер со скоростью до 195 км/ч вблизи "глаза" циклона и движется на запад через Южно-Китайское море.

Тайфун у Тайвані
Шквальный ветер из-за тайфуна "Рагаса". Фото: Getty Images

Власти Шэньчжэня приказали эвакуировать около 400 тыс. человек и призвали жителей оставаться дома, кроме спасателей и работников критической инфраструктуры.

Усиленные меры действуют также в Чаочжоу, Чжухае, Дунгуане и Фошане. Ожидается, что в течение ближайших 24 часов тайфун выйдет на берег в центральных и западных районах Гуандуна.

В прибрежных районах Гонконга зафиксирован сильный прибой воды. Жители запасаются продуктами и водой, готовясь к возможным перебоям электричества и водоснабжения.

Тайфун Тайвань
Люди фотографируют прибой волн. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Власти предупреждают об опасности штормовых подъемов уровня моря и призывают не выходить на улицу без крайней необходимости.

Напомним, последний раз сильный тайфун Конг-Рей на Тайване был в прошлом году, в ноябре. Непогода унесла жизни двух человек, 515 человек получили ранения.

Тем временем ученые исследовали по-новому, как влияют выбросы углекислого газа на глобальное потепление. Оказалось, что давняя теория не соответствует действительности.

Также недавно на Камчатке произошло мощное землетрясение.

погода Тайвань катастрофа шторм тайфун ураган
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
