В Тайване пронесся мощный тайфун в Хуалянь — паводок накрыл Гуанфу

Тайвань накрыл мощный тайфун "Рагаса" — людей массово эвакуируют
Супертайфун "Рагаса" вызвал масштабные разрушения на Тайване и приближается к Гонконгу и южному побережью Китая. В уезде Хуалянь из-за мощной непогоды прорвало барьерное озеро: потоки воды накрыли поселок Гуанфу, по меньшей мере 14 человек погибли, 18 ранены, 124 считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает The Guardian.
В Тайване прорвало барьерное озеро из-за тайфуна
BREAKING 🚨 Super Typhoon Ragasa: Видео показывает, как паводковые воды нахлынули в лобби отеля Fullerton Ocean Park Hotel в Гонконге pic.twitter.com/DVTz8Ml1ev- Insider Paper (@TheInsiderPaper) 24 сентября 2025 г.
Из-за шторма на улицах городов массово повалило ветром деревья, а в домах сорваны крыши. Известно, что на севере Филиппин тысячи людей были вынуждены ночевать в школах и эвакуационных центрах.
В среду, 24 сентября, Гонконг и ряд городов провинции Гуандун объявили повышенную готовность: школы и предприятия уже закрыты по меньшей мере в десяти городах, отменены более 500 рейсов Cathay Pacific, а после 18:00 23 сентября из Гонконга полностью прекратились вылеты.
Гонконгская обсерватория ввела наивысший уровень тревоги T10, предупредив о штормовых нагонах и волнах до 4-5 метров.
По данным метеослужб, тайфун "Рагаса" генерирует ветер со скоростью до 195 км/ч вблизи "глаза" циклона и движется на запад через Южно-Китайское море.
Власти Шэньчжэня приказали эвакуировать около 400 тыс. человек и призвали жителей оставаться дома, кроме спасателей и работников критической инфраструктуры.
Super Typhoon Ragasa опустошает Тайвань в данный момент.- Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) September 24, 2025
pic.twitter.com/d9LlC7BOWK
Усиленные меры действуют также в Чаочжоу, Чжухае, Дунгуане и Фошане. Ожидается, что в течение ближайших 24 часов тайфун выйдет на берег в центральных и западных районах Гуандуна.
Тайфун Ragasa прорывается через Тайвань | 14 погибших, Китай в состоянии повышенной готовности #TyphoonRagasa #China #SouthChinaSea #DNAVideos- DNA (@dna) September 24, 2025
Для получения дополнительных видео, нажмите здесь https://t.co/6ddeGFqedQ pic.twitter.com/1JcF1ghBJQ
В прибрежных районах Гонконга зафиксирован сильный прибой воды. Жители запасаются продуктами и водой, готовясь к возможным перебоям электричества и водоснабжения.
Власти предупреждают об опасности штормовых подъемов уровня моря и призывают не выходить на улицу без крайней необходимости.
Напомним, последний раз сильный тайфун Конг-Рей на Тайване был в прошлом году, в ноябре. Непогода унесла жизни двух человек, 515 человек получили ранения.
Тем временем ученые исследовали по-новому, как влияют выбросы углекислого газа на глобальное потепление. Оказалось, что давняя теория не соответствует действительности.
Также недавно на Камчатке произошло мощное землетрясение.
Читайте Новини.LIVE!