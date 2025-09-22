Прогноз погоди в Україні на тиждень з 22 по 28 вересня

Дощова холодна погода. Фото: Новини.LIVE

Початок наступного тижня в Україні обіцяє бути теплим і сонячним, однак уже з середи, 24 вересня, очікується різка зміна погоди. Антициклон, який формує стабільну літню погоду, поступиться місцем арктичним повітряним масам, що принесуть значне похолодання, дощі та сильний вітер. За прогнозами синоптиків, температура повітря впаде по усій країні аж на 11-14 °C, а середньодобові показники опустяться нижче +15 °C.

Якою буде погода в Україні впродовж тижня з 22 до 28 вересня повідомили синоптики Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні з 22 по 28 вересня

Понеділок, 22 вересня. В Україні буде тепла та суха погода без опадів. Небо буде малохмарним, уночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер буде південний чи південно-західний за швидкістю 5–10 м/с, на Лівобережжі змінних напрямків 3–8 м/с. Температура: вночі +9...+15 °C, удень +23...+28 °C.

Температурна карта України у вівторок, 23 вересня. Фото: Метеопост

Вівторок, 23 вересня. В Україні ще буде тепла та суха погода з літніми показниками температур. У більшості областей сухо, лише вдень у західних регіонах можливий невеликий локальний дощ. Вітер південний/південно-західний, у другій половині дня на заході він перейде на північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 °C, удень +23...+29 °C, на крайньому заході буде прохолодніше — +18...+23 °C.

Середа, 24 вересня. В Україну увірветься активний холодний фронт, що принесе контрастну погоду. У західних областях, а згодом і на півночі — короткочасні дощі з грозами, на решті території сонячно. Вітер вночі буде змінних напрямків 3–8 м/с, удень південно-західний із переходом на північно-західний за швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря на заході та півночі вночі різко впаде до +8...+13 °C, удень +13...+19 °C. У центрі, на сході та півдні вночі +11...+16 °C, удень +25...+30 °C.

Температурна карта України на четвер 25 вересня. Фото: Метеопост

Четвер, 25 вересня. В Україну прийде різке похолодання. По території країни віятиме сильний північний і північно-західний вітер 9–14 м/с із поривами 15–20 м/с, на півдні можливий вітер швидкістю до 23 м/с. На півночі та сході пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря у західних і північних областях вночі становитиме лише +2...+7 °C, в інших регіонах — +8...+13 °C. Температура повітря удень становитме +10...+17 °C, а на крайньому півдні, в Криму та на Закарпатті буде найтепліше — +18...+20 °C.

П’ятниця, 26 вересня. Під впливом антициклону опадів не очікується. Вітер буде північний/північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +2...+8 °C, у західних регіонах на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0...-3 °C, а вдень потепліє до +12...+17 °C, на півночі Лівобережжя місцями лише +8...+10 °C.

Температурна карта України на суботу, 27 вересня. Фото: Метеопост

Субота, 27 вересня. Погода залишатиметься сухою, але прохолодною. Вітер буде в Україні північно-західний, 5–10 м/с, на північному сході можливий рвучкий вітер зі швидкістю до 9–14 м/с. Вночі у більшості областей буде +2...+8 °C, на заході можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0...-3 °C, удень повітря прогріється +13...+18 °C.

Неділя, 28 вересня. Цього дня опадів не передбачається, проте, буде прохолодно вночі з температурою +3...+9 °C, на заході та подекуди на сході заморозки 0...-3 °C, а вдень потепліє до +15...+20 °C, на Закарпатті та крайньому півдні буде найтепліше. Там стовпчики термометра показуватиме аж до +22 °C.

