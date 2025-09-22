Відео
Україна
Головна Метео Спека ще не відступає — яка погода буде в Україні сьогодні

Спека ще не відступає — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 06:25
Погода сьогодні, 22 вересня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди гуляють улітку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 22 вересня, надали синоптики. Буде невелика хмарність, але опадів не очікується.

Про це в неділю, 21 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде 22 вересня 

Погода 22 вересня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці в Карпатському регіоні місцями виникне туман. Переважно південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +10...+15 °С, а вдень піднімуться до +22...+27 °С.

Температури в Україні 22 вересня 2025 року
Карта "Температури в Україні" від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде невелика хмарність, без опадів. Швидкість переважно південно-західного вітру сягне 5–10 м/с. Уночі у столиці буде +13...+15 °С, а на Київщині — +10...+15 °С. Удень у Києві потеплішає до +25...+27 °С, а за межами столиці — до +22...+27 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 22 вересня в Україні буде сонячно й тепло: упродовж дня +24...+27 °С, а вночі +11...+14 °С. Опадів не очікується. 

У Києві понеділок буде сонячним. Удень повітря прогріється до +27 °С.

Нагадаємо, у Харкові 22 вересня буде теплим, навіть спекотним. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +29 °С.

Також ми повідомляли, що у Львові перший день нового тижня буде спекотним. Повітря вдень прогріється до +24...+29 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
