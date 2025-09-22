Погода сегодня, 22 сентября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди гуляют летом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 22 сентября, дали синоптики. Будет небольшая облачность, но осадков не ожидается.

Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет 22 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром в Карпатском регионе местами возникнет туман. Преимущественно юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до +10...+15 °С, а днем поднимутся до +22...+27 °С.

Карта "Температуры в Украине" от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет небольшая облачность, без осадков. Скорость преимущественно юго-западного ветра достигнет 5–10 м/с. Ночью в столице будет +13...+15 °С, а в Киевской области — +10...+15 °С. Днем в Киеве потеплеет до +25...+27 °С, а за пределами столицы — до +22...+27 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 22 сентября в Украине будет солнечно и тепло: в течение дня +24...+27 °С, а ночью +11...+14 °С. Осадков не ожидается.

В Киеве понедельник будет солнечным. Днем воздух прогреется до +27 °С.

Напомним, в Харькове 22 сентября будет теплым, даже жарким. Днем столбики термометров поднимутся до +29 °С.

Также мы сообщали, что во Львове первый день новой недели будет жарким. Воздух днем прогреется до +24...+29 °С.