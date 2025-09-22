Видео
Готовьтесь к похолоданию — прогноз погоды в Украине на неделю

Готовьтесь к похолоданию — прогноз погоды в Украине на неделю

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 08:35
Прогноз погоды в Украине на неделю с 22 по 28 сентября
Дождливая холодная погода. Фото: Новини.LIVE

Начало следующей недели в Украине обещает быть теплым и солнечным, однако уже со среды, 24 сентября, ожидается резкое изменение погоды. Антициклон, который формирует стабильную летнюю погоду, уступит место арктическим воздушным массам, которые принесут значительное похолодание, дожди и сильный ветер. По прогнозам синоптиков, температура воздуха упадет по всей стране аж на 11-14 °C, а среднесуточные показатели опустятся ниже +15 °C.

Какой будет погода в Украине в течение недели с 22 по 28 сентября сообщили синоптики Meteoprog.

Прогноз погоды в Украине с 22 по 28 сентября

Понедельник, 22 сентября. В Украине будет теплая и сухая погода без осадков. Небо будет малооблачным, ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет южный или юго-западный по скорости 5-10 м/с, на Левобережье переменных направлений 3-8 м/с. Температура: ночью +9...+15 °C, днем +23...+28 °C.

Погода в Україні
Температурная карта Украины во вторник, 23 сентября. Фото: Метеопост

Вторник, 23 сентября. В Украине еще будет теплая и сухая погода с летними показателями температур. В большинстве областей сухо, лишь днем в западных регионах возможен небольшой локальный дождь. Ветер южный/юго-западный, во второй половине дня на западе он перейдет на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+16 °C, днем +23...+29 °C, на крайнем западе будет прохладнее — +18...+23 °C.

Среда, 24 сентября. В Украину ворвется активный холодный фронт, что принесет контрастную погоду. В западных областях, а затем и на севере — кратковременные дожди с грозами, на остальной территории солнечно. Ветер ночью будет переменных направлений 3-8 м/с, днем юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха на западе и севере ночью резко упадет до +8...+13 °C, днем +13...+19 °C. В центре, на востоке и юге ночью +11...+16 °C, днем +25...+30 °C.

Погода в Україні похолодання
Температурная карта Украины на четверг 25 сентября. Фото: Метеопост

Четверг, 25 сентября. В Украину придет резкое похолодание. По территории страны будет дуть сильный северный и северо-западный ветер 9-14 м/с с порывами 15-20 м/с, на юге возможен ветер скоростью до 23 м/с. На севере и востоке пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в западных и северных областях ночью составит всего +2...+7 °C, в других регионах — +8...+13 °C. Температура воздуха днем составит +10...+17 °C, а на крайнем юге, в Крыму и на Закарпатье будет теплее всего — +18...+20 °C.

Пятница, 26 сентября. Под влиянием антициклона осадков не ожидается. Ветер будет северный/северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +2...+8 °C, в западных регионах на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °C, а днем потеплеет до +12...+17 °C, на севере Левобережья местами только +8...+10 °C.

Заморозки
Температурная карта Украины на субботу, 27 сентября. Фото: Метеопост

Суббота, 27 сентября. Погода будет оставаться сухой, но прохладной. Ветер будет в Украине северо-западный, 5-10 м/с, на северо-востоке возможен порывистый ветер со скоростью до 9-14 м/с. Ночью в большинстве областей будет +2...+8 °C, на западе возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0...-3 °C, днем воздух прогреется +13...+18 °C.

Воскресенье, 28 сентября. В этот день осадков не предвидится, однако, будет прохладно ночью с температурой +3...+9 °C, на западе и местами на востоке заморозки 0...-3 °C, а днем потеплеет до +15...+20 °C, на Закарпатье и крайнем юге будет теплее. Там столбики термометра будут показывать до +22 °C.

Напомним, сегодня, 22 сентября, по прогнозам синоптиков в Украине будет теплая погода без осадков.

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказывала о дате, когда в Украине резко изменится погода.

