Погода в Украине — когда придет похолодание

В Украине еще будет удерживаться теплая и комфортная погода как минимум до 24 сентября. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +29 °C.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире Ранок.LIVE 18 сентября.

До когда в Украине будет тепло

Птуха отметила, что дневная температура до 24 сентября составит +20...+25 °C, а на юге местами столбики термометров будут подниматься до +29 °C.

"До 24 сентября мы будем иметь комфортные температуры почти по всей территории Украины. Но после 25 сентября ожидается изменение синоптической ситуации — с севера и северо-запада может поступить холодный воздух, что приведет к снижению температуры", — пояснила синоптик.

