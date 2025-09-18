Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Наталья Птуха назвала дату, до которой в Украине будет тепло

Наталья Птуха назвала дату, до которой в Украине будет тепло

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 17:04
Погода в Украине — когда придет похолодание
Теплая погода осенью. Фото: Новини.LIVE

В Украине еще будет удерживаться теплая и комфортная погода как минимум до 24 сентября. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +29 °C.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире Ранок.LIVE 18 сентября.

Реклама
Читайте также:

До когда в Украине будет тепло

Птуха отметила, что дневная температура до 24 сентября составит +20...+25 °C, а на юге местами столбики термометров будут подниматься до +29 °C.

"До 24 сентября мы будем иметь комфортные температуры почти по всей территории Украины. Но после 25 сентября ожидается изменение синоптической ситуации — с севера и северо-запада может поступить холодный воздух, что приведет к снижению температуры", — пояснила синоптик.

Напомним, Наталка Диденко шокировала прогнозом погоды на 19 сентября. Завтра в Украину вернется жара.

Также мы писали, когда ждать первых заморозков в Украине. Синоптик ответила, случится ли это в сентябре.

погода осень потепление синоптик погода в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации