Первые заморозки в Украине - что говорят синоптики

Первые дни сентября в Украине выдались теплыми, однако уже сейчас синоптики прогнозируют, когда стоит ждать первых заморозков. Следовательно, стало известно, появятся ли первые заморозки уже в этом месяце.

Об этом рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в блиц-интервью для "РБК-Украина" в пятницу, 5 сентября.

Первые заморозки в Украине — когда ожидать

По словам Натальи Птухи, по состоянию на сегодня — в обзорной синоптической перспективе — пока о заморозках речь не идет. Она отметила, что в Украине — достаточно высокий температурный фон.

Однако несмотря на это, как отмечает представитель Укргидрометцентра, в целом в сентябре этого года заморозки, конечно, могут быть.

"Но в этом году, по крайней мере вот первая и вторая декады — думаю, мы без них обойдемся. А насчет третьей — пока сложно говорить. Процессы могут измениться. Если будут предпосылки - будем о них информировать и предупреждать", — подытожила Птуха.

