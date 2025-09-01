Прогноз погоды в Украине на сентябрь 2025 года

Люди гуляют по городу осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Украинский синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, какой будет погода в Украине в течение сентября 2025 года. Поэтому стало известно, когда украинцам ожидать первые заморозки.

Об этом Игорь Кибальчич рассказал изданию "Телеграф".

Погода в Украине на сентябрь 2025 года

Синоптик отметил, что первый месяц осени во многих регионах Украины можно отнести к полноценному летнему периоду. Из-за климатических изменений сентябрь стал теплее.

По прогнозам синоптика Кибальчича, в этом году сентябрь на территории Европы ожидается умеренно теплым и сухим, ведь в течение месяца будут преобладать антициклоны.

Прогноз погоды на 1-7 сентября

По данным синоптика, в Украине первая неделя сентября ожидается теплая, в южных, восточных и центральных областях временами жаркая.

Игорь Кибальчич пояснил, что синоптические условия будут способствовать поступлению жаркого воздуха из более южных широт. А повышенный фон атмосферного давления и антициклональная циркуляция станет препятствием для развития дождевых облаков, поэтому возникнет дефицит осадков.

Первые заморозки в сентябре — в каких регионах ожидать

Как прогнозирует синоптик, уже в сентябре в Украину придут первые заморозки. Существенное изменение погодных условий произойдет в третьей декаде сентября. В Украину поступят холодные арктические воздушные массы.

Уже после 20 сентября возможны первые заморозки на поверхности почвы в северных, восточных и западных областях.

По информации Кибальчича, средняя месячная температура в большинстве областей будет выше нормы на 1-2,5 °С. Она прогнозируется на уровне +14...+18 °С. В южных и юго-восточных областях (преимущественно вдоль побережья морей) местами достигнет +18,5...+19 °С.

Осадки в сентябре — где будет дождливо

Общее количество осадков в сентябре прогнозируется ниже нормы в среднем на 20-40%. Дождей будет мало по всей стране.

"Итак, дожди будут наблюдаться изредка, а их интенсивность окажется недостаточной для полноценного увлажнения почвы, особенно в Левобережной части Украины. Здесь есть значительные риски для развития засухи и установления высокого уровня пожарной опасности в экосистемах", — сообщает Игорь Кибальчич.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый день осени.

Также мы рассказывали, чего ожидать метеозависимым 1 сентября — будут ли магнитные бури в первый день осени.