Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Когда ожидать первые заморозки — прогноз погоды на сентябрь

Когда ожидать первые заморозки — прогноз погоды на сентябрь

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 13:09
Прогноз погоды в Украине на сентябрь 2025 года
Люди гуляют по городу осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Украинский синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, какой будет погода в Украине в течение сентября 2025 года. Поэтому стало известно, когда украинцам ожидать первые заморозки.

Об этом Игорь Кибальчич рассказал изданию "Телеграф".

Реклама
Читайте также:
Погода на вересень 2025
Люди гуляют по городу осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на сентябрь 2025 года

Синоптик отметил, что первый месяц осени во многих регионах Украины можно отнести к полноценному летнему периоду. Из-за климатических изменений сентябрь стал теплее.

По прогнозам синоптика Кибальчича, в этом году сентябрь на территории Европы ожидается умеренно теплым и сухим, ведь в течение месяца будут преобладать антициклоны.

Прогноз погоды на 1-7 сентября

По данным синоптика, в Украине первая неделя сентября ожидается теплая, в южных, восточных и центральных областях временами жаркая.

Игорь Кибальчич пояснил, что синоптические условия будут способствовать поступлению жаркого воздуха из более южных широт. А повышенный фон атмосферного давления и антициклональная циркуляция станет препятствием для развития дождевых облаков, поэтому возникнет дефицит осадков.

Погода в Україні на вересень
Люди гуляют по городу осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Первые заморозки в сентябре — в каких регионах ожидать

Как прогнозирует синоптик, уже в сентябре в Украину придут первые заморозки. Существенное изменение погодных условий произойдет в третьей декаде сентября. В Украину поступят холодные арктические воздушные массы.

Уже после 20 сентября возможны первые заморозки на поверхности почвы в северных, восточных и западных областях.

По информации Кибальчича, средняя месячная температура в большинстве областей будет выше нормы на 1-2,5 °С. Она прогнозируется на уровне +14...+18 °С. В южных и юго-восточных областях (преимущественно вдоль побережья морей) местами достигнет +18,5...+19 °С.

Осадки в сентябре — где будет дождливо

Общее количество осадков в сентябре прогнозируется ниже нормы в среднем на 20-40%. Дождей будет мало по всей стране.

"Итак, дожди будут наблюдаться изредка, а их интенсивность окажется недостаточной для полноценного увлажнения почвы, особенно в Левобережной части Украины. Здесь есть значительные риски для развития засухи и установления высокого уровня пожарной опасности в экосистемах", — сообщает Игорь Кибальчич.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый день осени.

Также мы рассказывали, чего ожидать метеозависимым 1 сентября — будут ли магнитные бури в первый день осени.

осень сентябрь прогноз погоды погода в Украине заморозки
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации