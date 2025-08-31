Синоптик предупредил о заморозках в конце сентября

Погода в сентябре. Фото: MTL Blog

Первая неделя сентября в Украине будет теплой, местами даже жаркой, но уже после 20 числа ожидается изменение погоды — резкое снижение температур. Синоптики предупреждают о первых заморозках.

Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич в "Телеграфе".

Прогноз на сентябрь

Начало месяца обещает солнечную и теплую погоду, с температурой, которая местами будет достигать летних значений, особенно в южных, восточных и центральных регионах. По словам синоптика, осадков будет немного, что приведет к засушливым условиям.

По словам Игоря Кибальчича, средняя температура в сентябре превысит климатическую норму на 1-2,5 °C. Ожидается, что она будет колебаться в пределах +14...+18 °C. В южных и юго-восточных регионах, особенно у побережья морей, местами поднимется до +18,5...+19 °C. Ситуация изменится в третьей декаде месяца.

"После 20 сентября возможно резкое снижение температуры, а в северных, восточных и западных областях ожидаются первые заморозки на поверхности почвы", — отмечает Игорь Кибальчич.

Также он предупредил, что среднее количество осадков в сентябре будет ниже нормы на 20-40%, поэтому дожди будут выпадать редко и не смогут обеспечить достаточное увлажнение почвы. Это создает риски для развития засухи в Левобережной Украине.

Прогнозируемая сухая погода может повысить уровень пожарной опасности в экосистемах. Синоптик подчеркнул, что аграриям и спасателям стоит быть готовыми к таким вызовам. Осенняя прохлада и заморозки могут повлиять на урожай поздних культур.

Напомним, что в последний день лета 2025 года синоптики обещали теплую, но несколько облачную погоду по всей стране. Осадки прогнозировались лишь на крайнем западе Украины.

Ранее мы также информировали, что августовский день в Одессе прошел без осадков и был жарким. Температура воздуха поднималась до +30 °C днем и держалась на уровне +20 °C ночью, а море оставалось приятным для купания.