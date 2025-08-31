На сегодня синоптики прогнозируют погоду без осадков, кроме Ужгородской области

Девушка в летнем парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, в последний день лета 2025 года, синоптики прогнозируют теплую, хотя и несколько облачную погоду. Осадков не предвидится кроме крайнего запада Украины.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Прогноз от Укргидрометцентра на 31 августа

Температурная карта на 31 августа. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предсказывают, что сегодня украинцев ожидает небольшая облачность.

На всей территории, кроме крайнего запада, дождей не будет, а вот в Ужгородской области днем местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура на юге и юго-востоке днем +29...+34 °С; на остальной территории +26...+31 °С; в Карпатах днем +20...+25 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозам Наталки Диденко, последний день лета будет жарким. Сегодня, 31 августа, по всей территории Украины осадков не ожидается.

Днем 31 августа температура воздуха прогреется до +28...+33 °С.

"Возьмите веер в сумочку, ребенку панамку, не злоупотребляйте кондиционерами, водичку не забудьте и подсыпьте сухой корм котам на день, если выбираетесь за город или куда-то в гости. Август еще подержит осень за руку летними градусами", — посоветовала Диденко.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

