Главная Метео Последний день лета — точный прогноз погоды на сегодня

Последний день лета — точный прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 06:25
На сегодня синоптики прогнозируют погоду без осадков, кроме Ужгородской области
Девушка в летнем парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, в последний день лета 2025 года, синоптики прогнозируют теплую, хотя и несколько облачную погоду. Осадков не предвидится кроме крайнего запада Украины.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Читайте также:

Прогноз от Укргидрометцентра на 31 августа

Останній день літа — точний прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Температурная карта на 31 августа. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предсказывают, что сегодня украинцев ожидает небольшая облачность.

На всей территории, кроме крайнего запада, дождей не будет, а вот в Ужгородской области днем местами кратковременный дождь и гроза.
Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура на юге и юго-востоке днем +29...+34 °С; на остальной территории +26...+31 °С; в Карпатах днем +20...+25 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозам Наталки Диденко, последний день лета будет жарким. Сегодня, 31 августа, по всей территории Украины осадков не ожидается.

Днем 31 августа температура воздуха прогреется до +28...+33 °С.

"Возьмите веер в сумочку, ребенку панамку, не злоупотребляйте кондиционерами, водичку не забудьте и подсыпьте сухой корм котам на день, если выбираетесь за город или куда-то в гости. Август еще подержит осень за руку летними градусами", — посоветовала Диденко.

Погода 31 серпня

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

 

Ранее Новини.LIVE подготовили подробное расписание магнитных бурь на сентябрь 2025 года.

Также мы информировали, какая температура сегодня ожидает одесситов. Осадков синоптики не прогнозируют, а температура днем повысится до +30 °C.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
