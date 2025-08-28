Коли магнітні бурі у вересні 2025 — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

У вересні 2025 року Землю накриє кілька потужних хвиль магнітних бур. Підвищена геомагнітна активність очікується на початку місяця. Також сильний геошторм розпочнеться всередині вересня. Тож, важливо вчасно підготуватися до небезпечних дат, щоб вони не змогли вплинути на здоров'я та самопочуття.

Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди NOAA підготували розклад магнітних бур на вересень 2025 року.

Магнітні бурі у вересні 2025 року — детальний розклад на місяць

Інтенсивність магнітних бур вимірюють за допомогою міжнародної шкали — Kp-індекс. Значення індексу коливається від 0 до 9, де:

0-3 — спокійна ситуація;

4 — помірні коливання;

5 і більше — початок магнітної бурі або сильні магнітні бурі.

Календар магнітних бур на вересень 2025:

1 вересня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 2 вересня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 3 вересня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 4 вересня — Kp-індекс 5, початок потужної магнітної бурі;

— 5 вересня — Kp-індекс 6, надзвичайно сильна магнітна буря;

— 6 вересня — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря триває ;

— ; 7 вересня — Kp-індекс 4, зниження геомагнітних коливань;

— 8 вересня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;

— 9 вересня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;

— 10 вересня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;

— 11 вересня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 12 вересня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 13 вересня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 14 вересня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 15 вересня — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 16 вересня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;

— 17 вересня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 18 вересня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;

— 19 вересня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 20 вересня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність.

Наразі спеціалісти зробили прогноз до 20 числа. Важливо також розуміти, що це лише попередні дані, які впродовж місяця можуть змінитися, адже нові спалахи на Сонці, які провокують магнітні бурі на Землі, виникають постійно.

Спалахи на Сонці. Фото: istockphoto.com

Як підготуватися до магнітних бур у вересні 2025 року

Сучасна медицина не визнає метеозалежність хворобою, а погіршення самопочуття під час магнітних бур вважає частіше випадковістю. Дослідження показують, що на здорових людей геомагнітна активність зазвичай не впливає. Проте експерти радять дотримуватися певних простих правил, щоб зберегти комфорт і підтримати організм у періоди підвищеної геомагнітної активності.

Як зберегти гарне самопочуття під час магнітних бур:

Дотримуйтесь режиму сну — повноцінний відпочинок особливо важливий у дні магнітних бур. Допоможіть своїй нервовій системі — корисними будуть прогулянки, заняття йогою, дихальні вправи та медитації. Інтенсивні заняття спортом у цей період не рекомендуються, а легка зарядка або прості фізичні вправи значно покращують самопочуття. Щоб покращити кровообіг і тонус організму, робіть ранковий і вечірній контрастний душ, чергуючи гарячу та холодну воду по 10–15 секунд. Під час магнітних бур організму потрібно більше свіжого повітря. Частіше провітрюйте приміщення і уникайте перебування під палючим сонцем. Слід контролювати артеріальний тиск, особливо якщо є гіпертонія або гіпотонія. Раціон також відіграє важливу роль: включайте продукти, що зміцнюють судини та покращують мікроциркуляцію крові — цитрусові, моркву, яйця, овочі та фрукти з високим вмістом калію та магнію. Підтримуйте здоровий водний баланс і пийте трав'яні чаї з м'яти, меліси та ромашки.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете зберегти здоров'я і енергію навіть у періоди магнітних бур.

Дівчина перед монітором. Фото: freepik.com

