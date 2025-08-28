Когда магнитные бури в сентябре 2025 — подробный календарь опасных дат

Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

В сентябре 2025 года Землю накроет несколько мощных волн магнитных бурь. Повышенная геомагнитная активность ожидается в начале месяца. Также сильный геошторм начнется в середине сентября. Поэтому, важно вовремя подготовиться к опасным датам, чтобы они не смогли повлиять на здоровье и самочувствие.

Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды NOAA подготовили расписание магнитных бурь на сентябрь 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури в сентябре 2025 года — подробное расписание на месяц

Интенсивность магнитных бурь измеряют с помощью международной шкалы — Kp-индекс. Значение индекса колеблется от 0 до 9, где:

0-3 — спокойная ситуация;

4 — умеренные колебания;

5 и более — начало магнитной бури или сильные магнитные бури.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2025 года:

1 сентября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 2 сентября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 3 сентября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 4 сентября — Kp-индекс 5, начало мощной магнитной бури;

5 сентября — Kp-индекс 6, чрезвычайно сильная магнитная буря;

— 6 сентября — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря продолжается ;

— ; 7 сентября — Kp-индекс 4, снижение геомагнитных колебаний;

— 8 сентября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;

9 сентября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;

— 10 сентября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;

11 сентября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 12 сентября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 13 сентября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 14 сентября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 15 сентября — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря ;

— ; 16 сентября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;

— 17 сентября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 18 сентября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;

— 19 сентября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 20 сентября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность.

Сейчас специалисты сделали прогноз до 20 числа. Важно также понимать, что это лишь предварительные данные, которые в течение месяца могут измениться, ведь новые вспышки на Солнце, которые провоцируют магнитные бури на Земле, возникают постоянно.

Вспышки на Солнце. Фото: istockphoto.com

Как подготовиться к магнитным бурям в сентябре 2025 года

Современная медицина не признает метеозависимость болезнью, а ухудшение самочувствия во время магнитных бурь считает чаще случайностью. Исследования показывают, что на здоровых людей геомагнитная активность обычно не влияет. Тем не менее эксперты советуют придерживаться определенных простых правил, чтобы сохранить комфорт и поддержать организм в периоды повышенной геомагнитной активности.

Как сохранить хорошее самочувствие во время магнитных бурь:

Соблюдайте режим сна — полноценный отдых особенно важен в дни магнитных бурь. Помогите своей нервной системе — полезными будут прогулки, занятия йогой, дыхательные упражнения и медитации. Интенсивные занятия спортом в этот период не рекомендуются, а легкая зарядка или простые физические упражнения значительно улучшают самочувствие. Чтобы улучшить кровообращение и тонус организма, делайте утренний и вечерний контрастный душ, чередуя горячую и холодную воду по 10-15 секунд. Во время магнитных бурь организму нужно больше свежего воздуха. Чаще проветривайте помещение и избегайте пребывания под палящим солнцем. Следует контролировать артериальное давление, особенно если есть гипертония или гипотония. Рацион также играет важную роль: включайте продукты, укрепляющие сосуды и улучшающие микроциркуляцию крови — цитрусовые, морковь, яйца, овощи и фрукты с высоким содержанием калия и магния. Поддерживайте здоровый водный баланс и пейте травяные чаи из мяты, мелиссы и ромашки.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье и энергию даже в периоды магнитных бурь.

Девушка перед монитором. Фото: freepik.com

Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем дел на сентябрь, который поможет выбрать самые успешные даты для новых начинаний.