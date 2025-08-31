Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Останній день літа — точний прогноз погоди на сьогодні

Останній день літа — точний прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 06:25
На сьогодні синоптики прогнозують погоду без опадів, окрім Ужгородської області
Дівчина у літньому парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, в останній день літа 2025 року, синоптики прогнозують теплу, хоча і дещо хмарну погоду. Опадів не передбачається окрім крайнього заходу України.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко

Реклама
Читайте також:

Прогноз від Укргідрометцентру на 31 серпня

Останній день літа — точний прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Температурна мапа на 31 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики передбачають, що сьогодні українців очікує невелика хмарність.
На всій території, окрім крайнього заходу, дощів не буде, а ось в Ужгородській області вдень місцями короткочасний дощ та гроза.
Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та південному сході вдень +29...+34 °С; на решті території +26...+31 °С; в Карпатах вдень +20...+25 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозами Наталки Діденко, останній день літа буде спекотним. Сьогодні, 31 серпня, по всій території України опадів не очікується.

Вдень 31 серпня температура повітря прогріється до +28...+33 °С.

"Візьміть віяло в сумочку, дитині панамку, не зловживайте кондиціонерами, водичку не забудьте і підсипте сухий корм котам на день, якщо вибираєтеся за місто чи кудись в гості. Серпень ще потримає осінь за руку літніми градусами", — порадила Діденко.

Погода 31 серпня

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

 

Раніше Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на вересень 2025 року.

Також ми інформували, яка температура сьогодні очікує одеситів. Опадів синоптики не прогнозують, а температура вдень підвищиться до +30 °C.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації