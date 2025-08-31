На сьогодні синоптики прогнозують погоду без опадів, окрім Ужгородської області

Дівчина у літньому парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, в останній день літа 2025 року, синоптики прогнозують теплу, хоча і дещо хмарну погоду. Опадів не передбачається окрім крайнього заходу України.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз від Укргідрометцентру на 31 серпня

Температурна мапа на 31 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики передбачають, що сьогодні українців очікує невелика хмарність.

На всій території, окрім крайнього заходу, дощів не буде, а ось в Ужгородській області вдень місцями короткочасний дощ та гроза.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та південному сході вдень +29...+34 °С; на решті території +26...+31 °С; в Карпатах вдень +20...+25 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозами Наталки Діденко, останній день літа буде спекотним. Сьогодні, 31 серпня, по всій території України опадів не очікується.

Вдень 31 серпня температура повітря прогріється до +28...+33 °С.

"Візьміть віяло в сумочку, дитині панамку, не зловживайте кондиціонерами, водичку не забудьте і підсипте сухий корм котам на день, якщо вибираєтеся за місто чи кудись в гості. Серпень ще потримає осінь за руку літніми градусами", — порадила Діденко.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на вересень 2025 року.

Також ми інформували, яка температура сьогодні очікує одеситів. Опадів синоптики не прогнозують, а температура вдень підвищиться до +30 °C.