На сьогодні синоптики прогнозують погоду без опадів, окрім Ужгородської області

Останній день літа — точний прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, в останній день літа 2025 року, синоптики прогнозують теплу, хоча і дещо хмарну погоду. Опадів не передбачається окрім крайнього заходу України.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз від Укргідрометцентру на 31 серпня
Синоптики передбачають, що сьогодні українців очікує невелика хмарність.
На всій території, окрім крайнього заходу, дощів не буде, а ось в Ужгородській області вдень місцями короткочасний дощ та гроза.
Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.
Температура на півдні та південному сході вдень +29...+34 °С; на решті території +26...+31 °С; в Карпатах вдень +20...+25 °С.
Прогноз від Наталки Діденко
За прогнозами Наталки Діденко, останній день літа буде спекотним. Сьогодні, 31 серпня, по всій території України опадів не очікується.
Вдень 31 серпня температура повітря прогріється до +28...+33 °С.
"Візьміть віяло в сумочку, дитині панамку, не зловживайте кондиціонерами, водичку не забудьте і підсипте сухий корм котам на день, якщо вибираєтеся за місто чи кудись в гості. Серпень ще потримає осінь за руку літніми градусами", — порадила Діденко.
