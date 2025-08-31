Синоптик попередив про заморозки наприкінці вересня

Погода у вересні. Фото: MTL Blog

Перший тиждень вересня в Україні буде теплим, подекуди навіть спекотним, але вже після 20 числа очікується зміна погоди — різке зниження температур. Синоптики попереджають про перші заморозки.

Про це повідомляє синоптик Ігор Кибальчич у "Телеграф".

Прогноз на вересень

Початок місяця обіцяє сонячну і теплу погоду, з температурою, яка подекуди сягатиме літніх значень, особливо в південних, східних та центральних регіонах. За словами синоптика, опадів буде небагато, що призведе до посушливих умов.

За словами Ігоря Кибальчича, середня температура у вересні перевищить кліматичну норму на 1–2,5 °C. Очікується, що вона коливатиметься в межах +14…+18 °C. У південних і південно-східних регіонах, особливо біля узбережжя морів, місцями підніметься до +18,5…+19 °C. Ситуація зміниться у третій декаді місяця.

"Після 20 вересня можливе різке зниження температури, а в північних, східних та західних областях очікуються перші заморозки на поверхні ґрунту", — зазначає Ігор Кибальчич.

Також він попередив, що середня кількість опадів у вересні буде нижчою за норму на 20–40%, тож дощі випадатимуть рідко і не зможуть забезпечити достатнє зволоження ґрунту. Це створює ризики для розвитку посухи в Лівобережній Україні.

Прогнозована суха погода може підвищити рівень пожежної небезпеки в екосистемах. Синоптик підкреслив, що аграріям і рятувальникам варто бути готовими до таких викликів. Осіння прохолода та заморозки можуть вплинути на врожай пізніх культур.

Нагадаємо, що в останній день літа 2025 року синоптики обіцяли теплу, але дещо хмарну погоду по всій країні. Опади прогнозувалися лише на крайньому заході України.

Раніше ми також інформували, що серпневий день в Одесі минув без опадів і був спекотним. Температура повітря піднімалася до +30 °C вдень і трималася на рівні +20 °C уночі, а море залишалося приємним для купання.