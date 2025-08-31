Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Вересень буде теплим, але можливі заморозки — прогноз

Вересень буде теплим, але можливі заморозки — прогноз

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 11:28
Синоптик попередив про заморозки наприкінці вересня
Погода у вересні. Фото: MTL Blog

Перший тиждень вересня в Україні буде теплим, подекуди навіть спекотним, але вже після 20 числа очікується зміна погоди — різке зниження температур. Синоптики попереджають про перші заморозки.

Про це повідомляє синоптик Ігор Кибальчич у "Телеграф".

Реклама
Читайте також:

Прогноз на вересень

Початок місяця обіцяє сонячну і теплу погоду, з температурою, яка подекуди сягатиме літніх значень, особливо в південних, східних та центральних регіонах. За словами синоптика, опадів буде небагато, що призведе до посушливих умов.

За словами Ігоря Кибальчича, середня температура у вересні перевищить кліматичну норму на 1–2,5 °C. Очікується, що вона коливатиметься в межах +14…+18 °C. У південних і південно-східних регіонах, особливо біля узбережжя морів, місцями підніметься до +18,5…+19 °C. Ситуація зміниться у третій декаді місяця.

Вересень буде теплим, але можливі заморозки — прогноз - фото 1
Погодна карта. Фото: Tropical Tidbits

"Після 20 вересня можливе різке зниження температури, а в північних, східних та західних областях очікуються перші заморозки на поверхні ґрунту", — зазначає Ігор Кибальчич.

Також він попередив, що середня кількість опадів у вересні буде нижчою за норму на 20–40%, тож дощі випадатимуть рідко і не зможуть забезпечити достатнє зволоження ґрунту. Це створює ризики для розвитку посухи в Лівобережній Україні.

Прогнозована суха погода може підвищити рівень пожежної небезпеки в екосистемах. Синоптик підкреслив, що аграріям і рятувальникам варто бути готовими до таких викликів. Осіння прохолода та заморозки можуть вплинути на врожай пізніх культур. 

Нагадаємо, що в останній день літа 2025 року синоптики обіцяли теплу, але дещо хмарну погоду по всій країні. Опади прогнозувалися лише на крайньому заході України.

Раніше ми також інформували, що серпневий день в Одесі минув без опадів і був спекотним. Температура повітря піднімалася до +30 °C вдень і трималася на рівні +20 °C уночі, а море залишалося приємним для купання. 

погода вересень синоптик погода в Україні температура
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації