Магнитные бури сегодня — к чему готовиться метеозависимым

Магнитные бури сегодня — к чему готовиться метеозависимым

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 12:35
Магнитные бури 1 сентября — что прогнозируют
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В понедельник, 1 сентября, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Однако метеозависимым все же стоит позаботиться о своем здоровье.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 1 сентября

В понедельник, 1 сентября, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С и три вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М2,7.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 1 сентября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
  • Количество солнечных пятен — 84.
Магнітні бурі 1 вересня
Мужчина держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Ранее мы информировали, какой будет погода в Украине в течение сентября 2025 года.

Кроме того, мы подготовили расписание магнитных бурь на сентябрь этого года.

здоровье магнитные бури головная боль метеозависимость плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
