Магнитные бури 1 сентября — что прогнозируют

В понедельник, 1 сентября, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Однако метеозависимым все же стоит позаботиться о своем здоровье.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 1 сентября

В понедельник, 1 сентября, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С и три вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М2,7.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 1 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

Количество солнечных пятен — 84.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

