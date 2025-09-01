Магнитные бури 1 сентября — что прогнозируют

Магнитные бури сегодня — к чему готовиться метеозависимым
В понедельник, 1 сентября, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Однако метеозависимым все же стоит позаботиться о своем здоровье.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 1 сентября
В понедельник, 1 сентября, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.
За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С и три вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М2,7.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.
Солнечная активность на 1 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
- Количество солнечных пятен — 84.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
