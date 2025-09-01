Магнітні бурі 1 вересня — що прогнозують

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У понеділок, 1 вересня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. Однак метеозалежним все ж варто подбати про своє здоров'я.

Про це інформує Meteoprog.

Магнітні бурі 1 вересня

В понеділок, 1 вересня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

За останню добу на Сонці відбулися чотири спалахи класу С та три спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М2,7.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 1 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

Кількість сонячних плям — 84.

Чоловік тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Раніше ми інформували, якою буде погода в Україні протягом вересня 2025 року.

Крім того, ми підготували розклад магнітних бур на вересень цього року.