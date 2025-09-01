Магнітні бурі 1 вересня — що прогнозують

Магнітні бурі сьогодні — до чого готуватися метеозалежним
У понеділок, 1 вересня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. Однак метеозалежним все ж варто подбати про своє здоров'я.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 1 вересня
В понеділок, 1 вересня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
За останню добу на Сонці відбулися чотири спалахи класу С та три спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М2,7.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу.
Сонячна активність на 1 вересня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;
- Кількість сонячних плям — 84.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
