Головна Метео Коли очікувати перші заморозки — прогноз погоди на вересень

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 13:09
Прогноз погоди в Україні на вересень 2025 року
Український синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, якою буде погода в Україні протягом вересня 2025 року. Відтак стало відомо, коли українцям очікувати перші заморозки.

Про це Ігор Кібальчич розповів виданню "Телеграф".

Читайте також:
Погода на вересень 2025
Погода в Україні на вересень 2025 року

Синоптик зазначив, що перший місяць осені в багатьох регіонах України можна віднести до повноцінного літнього періоду. Через кліматичні зміни вересень став теплішим.

За прогнозами синоптика Кибальчича, цьогоріч вересень на території Європи очікується помірно теплим і сухим, адже протягом місяця переважатимуть антициклони.

Прогноз погоди на 1-7 вересня 

За даними синоптика, в Україні перший тиждень вересня очікується теплий, у південних, східних та центральних областях часом спекотний.

Ігор Кібальчич пояснив, що синоптичні умови сприятимуть надходженню спекотного повітря з більш південних широт. А підвищений фон атмосферного тиску та антициклональна циркуляція стане перешкодою для розвитку дощових хмар, тому виникне дефіцит опадів.

Погода в Україні на вересень
Перші заморозки у вересні — в яких регіонах очікувати

Як прогнозує синоптик, вже у вересні в Україну прийдуть перші заморозки. Істотна зміна погодних умов відбудеться у третій декаді вересня. В Україну надійдуть холодні арктичні повітряні маси.

Вже після 20 вересня можливі перші заморозки на поверхні ґрунту в північних, східних та західних областях.

За інформацією Кібальчича, середня місячна температура в більшості областей буде вищою за норму на 1-2,5 °С. Вона прогнозується на рівні +14...+18 °С. У південних та південно-східних областях (переважно вздовж узбережжя морів) місцями сягне +18,5…+19 °С.

Опади у вересні — де дощитиме 

Загальна кількість опадів у вересні прогнозується нижче за норму в середньому на 20-40%. Дощів буде обмаль по всій країні.

"Отже, дощі спостерігатимуться зрідка, а їх інтенсивність виявиться недостатньою для повноцінного зволоження ґрунту, особливо в Лівобережній частині України. Тут є значні ризики для розвитку посухи та встановлення найвищого рівня пожежної небезпеки в екосистемах", — повідомляє Ігор Кібальчич.

Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший день осені.

Також ми розповідали, чого очікувати метеозалежним 1 вересня — чи будуть магнітні бурі у перший день осені.

осінь вересень прогноз погоди погода в Україні заморозки
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
