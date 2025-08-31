Погода в Україні 1 вересня від Укргідрометцентру

Люди гуляють містом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 1 вересня, по всій території України очікується доволі тепла та сонячна погода. Однак в деяких регіонах можливі короткочасні дощі та навіть грози.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Прогноз погоди в Україні на 1 вересня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні 1 вересня

За прогнозами Укргідрометцентру, перший день осені потішить українців теплою погодою.

У понеділок, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність.

У південній частині, вдень і в центральних, східних та Сумській областях місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території перший день осені мине без опадів.

У понеділок, 1 вересня, вітер буде переважно північно-східний, у межах 5-10 м/с.

В Україні 1 вересня температура повітря вночі — +13...+18 °C, на півдні до +21 °C. Вдень буде ще тепліше — +26...+31 °C.

У східних областях 1 вересня очікується спека — +30...+34 °C, місцями навіть сильна спека — +35...+37 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

