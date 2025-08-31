Відео
Головна Метео Які області накриє спека — погода від Діденко на 1 вересня

Які області накриє спека — погода від Діденко на 1 вересня

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 12:57
Прогноз погода в Україні на перше вересня
Люди гуляють містом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні осінь розпочнеться з доволі теплої та приємної погоди. У понеділок, 1 вересня, майже по всій території України очікується суха погода, без істотних опадів.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Погода в Україні 1 вересня

За прогнозами Наталки Діденко, у понеділок, 1 вересня, на заході та півночі України не очікується істотних опадів. Прогнозується комфортна температура повітря — +24...+29 °С.

У другій половині дня, 1 вересня, у центральних областях України, на сході та у південній частині ще залишатиметься спека. Найдошкульнішою спека буде на Луганщині — до +36 °С.

У понеділок, 1 вересня, у Києві не очікується істотних опадів, центральна вологість недотягне до столиці.

За прогнозами Діденко, ранок 1 вересня по всій території України буде сонячним.

Отже, 1 вересня, центральна частина, південь та схід України будуть у спекотній погоді — +28...+33 °С, на сході до +36 °С. Але саме у центральній частині України, на півдні, і на сході, є ймовірність короткочасних, грозових дощів. 

Ідеальні температурні умови 1 вересня на півночі України, і у західних областях — +25...+29 °С. На решті території — спека.

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні в останній день літа, 31 серпня.

Крім того, синоптик Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні протягом вересня.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
