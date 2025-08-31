Видео
Главная Метео Какие области накроет жара — погода от Диденко на 1 сентября

Какие области накроет жара — погода от Диденко на 1 сентября

Дата публикации 31 августа 2025 12:57
Прогноз погода в Украине на первое сентября
Люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине осень начнется с довольно теплой и приятной погоды. В понедельник, 1 сентября, почти по всей территории Украины ожидается сухая погода, без существенных осадков.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода в Украине 1 сентября

По прогнозам Наталки Диденко, в понедельник, 1 сентября, на западе и севере Украины не ожидается существенных осадков. Прогнозируется комфортная температура воздуха — +24...+29 °С.

Во второй половине дня, 1 сентября, в центральных областях Украины, на востоке и в южной части еще будет оставаться жара. Самой сильной жара будет на Луганщине — до +36 °С.

В понедельник, 1 сентября, в Киеве не ожидается существенных осадков, центральная влажность не дотянет до столицы.

По прогнозам Диденко, утро 1 сентября по всей территории Украины будет солнечным.

Итак, 1 сентября, центральная часть, юг и восток Украины будут в жаркой погоде — +28...+33 °С, на востоке до +36 °С. Но именно в центральной части Украины, на юге и на востоке есть вероятность кратковременных грозовых дождей.

Идеальные температурные условия 1 сентября будут на севере Украины и в западных областях — +25...+29 °С. На остальной территории — жара.

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в последний день лета, 31 августа.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в течение сентября.

осень Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине 1 сентября
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
