Погода в Украине 1 сентября от Укргидрометцентра

Дожди или жара — погода от Укргидрометцентра на 1 сентября
В понедельник, 1 сентября, по всей территории Украины ожидается довольно теплая и солнечная погода. Однако в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и даже грозы.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Погода в Украине 1 сентября
По прогнозам Укргидрометцентра, первый день осени порадует украинцев теплой погодой.
В понедельник, 1 сентября, в Украине ожидается переменная облачность.
В южной части, днем и в центральных, восточных и Сумской областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории первый день осени пройдет без осадков.
В понедельник, 1 сентября, ветер будет преимущественно северо-восточный, в пределах 5-10 м/с.
В Украине 1 сентября температура воздуха ночью — +13...+18 °C, на юге до +21 °C. Днем будет еще теплее — +26...+31 °C.
В восточных областях 1 сентября ожидается жара — +30...+34 °C, местами даже сильная жара — +35...+37 °C.
