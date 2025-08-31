Видео
Главная Метео Дожди или жара — погода от Укргидрометцентра на 1 сентября

Дожди или жара — погода от Укргидрометцентра на 1 сентября

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 17:40
Погода в Украине 1 сентября от Укргидрометцентра
Люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 1 сентября, по всей территории Украины ожидается довольно теплая и солнечная погода. Однако в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и даже грозы.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Читайте также:
Погода в Україні 1 вересня
Прогноз погоды в Украине на 1 сентября. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине 1 сентября

По прогнозам Укргидрометцентра, первый день осени порадует украинцев теплой погодой.

В понедельник, 1 сентября, в Украине ожидается переменная облачность.

В южной части, днем и в центральных, восточных и Сумской областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории первый день осени пройдет без осадков.

В понедельник, 1 сентября, ветер будет преимущественно северо-восточный, в пределах 5-10 м/с.

В Украине 1 сентября температура воздуха ночью — +13...+18 °C, на юге до +21 °C. Днем будет еще теплее — +26...+31 °C.

В восточных областях 1 сентября ожидается жара — +30...+34 °C, местами даже сильная жара — +35...+37 °C.

Прогноз погоди на 1 вересня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Недавно синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, каким будет первый день осени в Украине — где ожидать сильную жару 1 сентября 2025 года.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в Украине в течение сентября 2025 года.

Укргидрометцентр осень прогноз погоды погода в Украине 1 сентября
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
