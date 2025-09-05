Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Коли чекати перших заморозків в Україні — синоптики шокували

Коли чекати перших заморозків в Україні — синоптики шокували

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 22:52
Перші заморозки в Україні — що кажуть синоптики
Люди гуляють восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Перші дні вересня в Україні видалися теплими, однак уже зараз синоптики прогнозують, коли варто чекати перших заморозків. Відтак, стало відомо, чи з’являться перші заморозки вже цього місяця.

Про це розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для "РБК-Україна" у п'ятницю, 5 вересня.

Реклама
Читайте також:

Перші заморозки в Україні — коли очікувати

За словами Наталії Птухи, станом сьогодні — в оглядній синоптичній перспективі — поки що про заморозки не йдеться. Вона зазначила, що в Україні — достатньо високий температурний фон.

Однак попри це, як зазначає представниця Укргідрометцентру, в цілому у вересні цього року заморозки, звичайно, можуть бути.

"Але в цьому році, принаймні ось перша і друга декади — думаю, ми без них обійдемося. А щодо третьої — поки що складно говорити. Процеси можуть змінитися. Якщо будуть передумови — будемо про них інформувати й попереджати", — підсумувала Птуха.

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у суботу, 6 вересня.

Також синоптики дали прогноз на вересень — яким буде перший місяць осені для українців.

осінь синоптик прогноз погоди погода в Україні заморозки
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації