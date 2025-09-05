Перші заморозки в Україні — що кажуть синоптики

Люди гуляють восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Перші дні вересня в Україні видалися теплими, однак уже зараз синоптики прогнозують, коли варто чекати перших заморозків. Відтак, стало відомо, чи з’являться перші заморозки вже цього місяця.

Про це розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для "РБК-Україна" у п'ятницю, 5 вересня.

Реклама

Читайте також:

Перші заморозки в Україні — коли очікувати

За словами Наталії Птухи, станом сьогодні — в оглядній синоптичній перспективі — поки що про заморозки не йдеться. Вона зазначила, що в Україні — достатньо високий температурний фон.

Однак попри це, як зазначає представниця Укргідрометцентру, в цілому у вересні цього року заморозки, звичайно, можуть бути.

"Але в цьому році, принаймні ось перша і друга декади — думаю, ми без них обійдемося. А щодо третьої — поки що складно говорити. Процеси можуть змінитися. Якщо будуть передумови — будемо про них інформувати й попереджати", — підсумувала Птуха.

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у суботу, 6 вересня.

Також синоптики дали прогноз на вересень — яким буде перший місяць осені для українців.