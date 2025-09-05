Прогноз погоди в Україні 6 вересня

Дощі з грозами — яким областям не пощастить з погодою завтра
У суботу, 6 вересня, погода в Україні буде доволі різноманітною. В деяких регіонах України буде пекти сонце, а деякі області накриють дощі з грозами.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Погода на 6 вересня від Укргідрометцентру
За прогнозами Укргідрометцентру, 6 вересня по всій території України очікується мінлива хмарність.
Загалом субота має минути без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман.
У суботу, 6 вересня, вітер переважно північно-східний, у межах 3-8 м/с.
Температура вночі +9...+14 °С, вдень — +21...+26 °С. На заході та півдні країни 6 вересня вночі — +12...+17 °С, вдень — +24...+29 °С.
Погода на 6 вересня від Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, найближчі субота та неділя, 6-7 вересня, будуть в Україні теплими й переважно сонячними.
Максимальна температура повітря протягом дня становитиме +24...+29 °С.
Хіба що через близькість атмосферного фронту в західних областях України подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами. І тоді в дощах може знизитися температура повітря на 2-4 °С.
А ось вночі вже — справжня прохолода, лишень +12...+16 °С, на півдні та заході до +18 °С.
Як зазначає Діденко, у Києві буде сухо, сонячно та +25...+26 °С.
