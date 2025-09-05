Прогноз погоди в Україні 6 вересня

Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 6 вересня, погода в Україні буде доволі різноманітною. В деяких регіонах України буде пекти сонце, а деякі області накриють дощі з грозами.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Погода на 6 вересня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, 6 вересня по всій території України очікується мінлива хмарність.

Загалом субота має минути без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Погода в Україні на 6 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман.

У суботу, 6 вересня, вітер переважно північно-східний, у межах 3-8 м/с.

Температура вночі +9...+14 °С, вдень — +21...+26 °С. На заході та півдні країни 6 вересня вночі — +12...+17 °С, вдень — +24...+29 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 6 вересня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, найближчі субота та неділя, 6-7 вересня, будуть в Україні теплими й переважно сонячними.

Максимальна температура повітря протягом дня становитиме +24...+29 °С.

Хіба що через близькість атмосферного фронту в західних областях України подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами. І тоді в дощах може знизитися температура повітря на 2-4 °С.

А ось вночі вже — справжня прохолода, лишень +12...+16 °С, на півдні та заході до +18 °С.

Як зазначає Діденко, у Києві буде сухо, сонячно та +25...+26 °С.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

