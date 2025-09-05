Видео
Дожди с грозами — каким областям не повезет с погодой завтра

Дожди с грозами — каким областям не повезет с погодой завтра

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 21:09
Прогноз погоды в Украине 6 сентября
Люди идут под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 6 сентября, погода в Украине будет довольно разнообразной. В некоторых регионах Украины будет печь солнце, а некоторые области накроют дожди с грозами.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода на 6 сентября от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, 6 сентября по всей территории Украины ожидается переменная облачность.

В целом суббота должна пройти без осадков, лишь на крайнем западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза.

Погода в Україні на 6 вересня
Погода в Украине на 6 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами туман.

В субботу, 6 сентября, ветер преимущественно северо-восточный, в пределах 3-8 м/с.

Температура ночью +9...+14 °С, днем — +21...+26 °С. На западе и юге страны 6 сентября ночью — +12...+17 °С, днем — +24...+29 °С.

Погода 6 вересня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 6 сентября от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, ближайшие суббота и воскресенье, 6-7 сентября, будут в Украине теплыми и преимущественно солнечными.

Максимальная температура воздуха в течение дня составит +24...+29 °С.

Разве что из-за близости атмосферного фронта в западных областях Украины местами пройдут кратковременные дожди с грозами. И тогда в дождях может снизиться температура воздуха на 2-4 °С.

А вот ночью уже — настоящая прохлада, всего +12...+16 °С, на юге и западе до +18 °С.

Как отмечает Диденко, в Киеве будет сухо, солнечно и +25...+26 °С.

Погода 6 вересня від Діденко
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Недавно синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Киеве в субботу, 6 сентября.

Ранее синоптики рассказали, когда ожидать первые заморозки в Украине.

Укргидрометцентр осень Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
