Главная Метео Жара возвращается в Украину — Диденко шокировала прогнозом погоды

Жара возвращается в Украину — Диденко шокировала прогнозом погоды

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 13:41
Прогноз погоды в Украине на 19 сентября
Люди гуляют по городу во время солнечной погоды. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 19 сентября, почти по всей территории Украины ожидается потепление. Температура воздуха постепенно будет подниматься, ожидается до +24 °C.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Читайте также:
Температурна карта
Температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине 19 сентября

По прогнозам Диденко, 19 сентября почти по всей территории Украины ожидается потепление.

В пятницу, 19 сентября, антициклон с юго-запада вытолкает дожди из Украины, везде прояснит, разве что в западных областях местами возможны влажные остатки.

Температура воздуха 19 сентября постепенно начнет подниматься, завтра в течение дня — +19...+24 °C.

А на выходные, 20-21 сентября, повсюду в Украине также будет солнечно и довольно жарко — +24...+28 °C.

Как отмечает Диденко, тепло продлится до середины следующей недели, а уже с 25-26 сентября погода резко изменится.

Погода в Україні 19 вересня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, когда ожидать первых заморозков в Украине.

Также синоптики дали прогноз на сентябрь — каким будет первый месяц осени в Украине.

осень потепление Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
