Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Спека повертається в Україну — Діденко шокувала прогнозом погоди

Спека повертається в Україну — Діденко шокувала прогнозом погоди

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 13:41
Прогноз погоди в Україні на 19 вересня
Люди гуляють містом під час сонячної погоди. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 19 вересня, майже по всій території України очікується потепління. Температура повітря поступово підійматиметься, очікується до +24 °C.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Реклама
Читайте також:
Температурна карта
Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Погода в Україні 19 вересня

За прогнозами Діденко, 19 вересня майже по всій території України очікується потепління. 

У п'ятницю, 19 вересня, антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України, скрізь прояснить, хіба що в західних областях подекуди можливі вологі залишки.

Температура повітря 19 вересня поступово почне підійматися, завтра протягом дня — +19...+24 °C.

А на вихідні, 20-21 вересня, повсюди в Україні також буде сонячно та доволі спекотно — +24...+28 °C.

Як зазначає Діденко, тепло триватиме до середини наступного тижня, а вже з 25-26 вересня погода різко зміниться.

Погода в Україні 19 вересня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, коли очікувати перших заморозків в Україні.

Також синоптики дали прогноз на вересень — яким буде перший місяць осені в Україні.

осінь потепління Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації