Прогноз погоди в Україні на 19 вересня

У п'ятницю, 19 вересня, майже по всій території України очікується потепління. Температура повітря поступово підійматиметься, очікується до +24 °C.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 19 вересня
За прогнозами Діденко, 19 вересня майже по всій території України очікується потепління.
У п'ятницю, 19 вересня, антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України, скрізь прояснить, хіба що в західних областях подекуди можливі вологі залишки.
Температура повітря 19 вересня поступово почне підійматися, завтра протягом дня — +19...+24 °C.
А на вихідні, 20-21 вересня, повсюди в Україні також буде сонячно та доволі спекотно — +24...+28 °C.
Як зазначає Діденко, тепло триватиме до середини наступного тижня, а вже з 25-26 вересня погода різко зміниться.
