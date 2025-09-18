Прогноз погоди в Україні на 19 вересня

Люди гуляють містом під час сонячної погоди. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 19 вересня, майже по всій території України очікується потепління. Температура повітря поступово підійматиметься, очікується до +24 °C.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Погода в Україні 19 вересня

За прогнозами Діденко, 19 вересня майже по всій території України очікується потепління.

У п'ятницю, 19 вересня, антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України, скрізь прояснить, хіба що в західних областях подекуди можливі вологі залишки.

Температура повітря 19 вересня поступово почне підійматися, завтра протягом дня — +19...+24 °C.

А на вихідні, 20-21 вересня, повсюди в Україні також буде сонячно та доволі спекотно — +24...+28 °C.

Як зазначає Діденко, тепло триватиме до середини наступного тижня, а вже з 25-26 вересня погода різко зміниться.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

