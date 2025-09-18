Відео
Наталія Птуха назвала дату, до якої в Україні буде тепло

Наталія Птуха назвала дату, до якої в Україні буде тепло

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 17:04
Погода в Україні — коли прийде похолодання
Тепла погода восени. Фото: Новини.LIVE

В Україні ще утримуватиметься тепла та комфортна погода щонайменше до 24 вересня. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +29 °C.

Про це повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі Ранок.LIVE 18 вересня. 

Читайте також:

До коли в Україні буде тепло

Птуха зауважила, що денна температура до 24 вересня становитиме +20...+25 °C, а на півдні місцями стовпчики термометрів підійматимуться до +29 °C.

"До 24 вересня ми матимемо комфортні температури майже по всій території України. Але після 25 вересня очікується зміна синоптичної ситуації — з півночі та північного заходу може надійти холодніше повітря, що призведе до зниження температури", — пояснила синоптик.

Нагадаємо, Наталка Діденко шокувала прогнозом погоди на 19 вересня. Завтра в Україну повернеться спека. 

Також ми писали, коли чекати перших заморозків в Україні. Синоптик відповіла, чи трапиться це у вересні. 

