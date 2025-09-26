Какая погода будет в октябре 2025 — прогноз от Укргидрометцентра

Осень. Фото: Freepik

Октябрь принесет постепенное снижение температуры и ощутимые заморозки, но в этом году средние показатели будут выше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура на один градус будет превышать средние многолетние значения.

Об этом сообщили в в Укргидрометцентре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в октябре

В октябре этого года средняя месячная температура воздуха в Украине составит +7...+13 °С, что на один градус выше климатической нормы.

Количество осадков в октябре прогнозируется в пределах 31-77 мм, а в Карпатах и горах Крыма — 51-101 мм, что соответствует 80-120% от многолетней нормы.

По словам синоптиков, переход средней суточной температуры ниже +8 °С ожидается в третьей декаде месяца. В северных областях он наступит чуть раньше — во второй декаде, тогда как в южных районах и на Закарпатье этот процесс произойдет уже в начале ноября.

График температуры в октябре. Фото: accuweather.com

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что абсолютный минимум температуры в октябре достигает -5...-16 °С, а в отдельных районах севера, центра, востока и Карпат может опускаться до -17...-23 °С.

В Крыму самые низкие показатели составляют -0...-3 °С. Абсолютный максимум температуры достигает +26...+34 °С, в Запорожской области и Крыму возможны пиковые +35 °С, а в высокогорье Карпат — до +20...+21 °С.

Среднее количество осадков в октябре обычно составляет 29-54 мм, в Карпатах и горах Крыма — 64-84 мм, на Закарпатье — 86-106 мм, а в высокогорье Карпат — до 129 мм.

Напомним, жителей Киева предупредили о первых заморозках.

А также на Солнце зафиксировали 50 пятен — как они могут повлиять на самочувствие.