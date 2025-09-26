Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Октябрь удивит температурой — прогноз погоды на месяц

Октябрь удивит температурой — прогноз погоды на месяц

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 13:44
Какая погода будет в октябре 2025 — прогноз от Укргидрометцентра
Осень. Фото: Freepik

Октябрь принесет постепенное снижение температуры и ощутимые заморозки, но в этом году средние показатели будут выше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура на один градус будет превышать средние многолетние значения.

Об этом сообщили в в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в октябре

В октябре этого года средняя месячная температура воздуха в Украине составит +7...+13 °С, что на один градус выше климатической нормы.

Количество осадков в октябре прогнозируется в пределах 31-77 мм, а в Карпатах и горах Крыма — 51-101 мм, что соответствует 80-120% от многолетней нормы.

По словам синоптиков, переход средней суточной температуры ниже +8 °С ожидается в третьей декаде месяца. В северных областях он наступит чуть раньше — во второй декаде, тогда как в южных районах и на Закарпатье этот процесс произойдет уже в начале ноября.

Температура в жовтні - прогноз
График температуры в октябре. Фото: accuweather.com

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что абсолютный минимум температуры в октябре достигает -5...-16 °С, а в отдельных районах севера, центра, востока и Карпат может опускаться до -17...-23 °С.

В Крыму самые низкие показатели составляют -0...-3 °С. Абсолютный максимум температуры достигает +26...+34 °С, в Запорожской области и Крыму возможны пиковые +35 °С, а в высокогорье Карпат — до +20...+21 °С.

Среднее количество осадков в октябре обычно составляет 29-54 мм, в Карпатах и горах Крыма — 64-84 мм, на Закарпатье — 86-106 мм, а в высокогорье Карпат — до 129 мм.

Напомним, жителей Киева предупредили о первых заморозках.

А также на Солнце зафиксировали 50 пятен — как они могут повлиять на самочувствие.

погода Укргидрометцентр осень октябрь погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации