Какая погода будет в октябре 2025 — прогноз от Укргидрометцентра

Октябрь удивит температурой — прогноз погоды на месяц
Октябрь принесет постепенное снижение температуры и ощутимые заморозки, но в этом году средние показатели будут выше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура на один градус будет превышать средние многолетние значения.
Об этом сообщили в в Укргидрометцентре.
Какая погода будет в октябре
В октябре этого года средняя месячная температура воздуха в Украине составит +7...+13 °С, что на один градус выше климатической нормы.
Количество осадков в октябре прогнозируется в пределах 31-77 мм, а в Карпатах и горах Крыма — 51-101 мм, что соответствует 80-120% от многолетней нормы.
По словам синоптиков, переход средней суточной температуры ниже +8 °С ожидается в третьей декаде месяца. В северных областях он наступит чуть раньше — во второй декаде, тогда как в южных районах и на Закарпатье этот процесс произойдет уже в начале ноября.
Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что абсолютный минимум температуры в октябре достигает -5...-16 °С, а в отдельных районах севера, центра, востока и Карпат может опускаться до -17...-23 °С.
В Крыму самые низкие показатели составляют -0...-3 °С. Абсолютный максимум температуры достигает +26...+34 °С, в Запорожской области и Крыму возможны пиковые +35 °С, а в высокогорье Карпат — до +20...+21 °С.
Среднее количество осадков в октябре обычно составляет 29-54 мм, в Карпатах и горах Крыма — 64-84 мм, на Закарпатье — 86-106 мм, а в высокогорье Карпат — до 129 мм.
