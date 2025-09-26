Прогноз погоди в Україні на завтра, 27 вересня, від Укргідрометцентру

Жінки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 27 вересня, очікується без опадів. Водночас місцями температура повітря вночі знизиться до -3 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Погода в Україні 27 вересня

Синоптики зазначили, що погоду без дощів буде зумовлювати поле високого атмосферного тиску над Балтикою. Водночас температура повітря істотно не зміниться.

Погода в Україні 27 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі у південних областях, на Закарпатті та в Криму прогнозують +4...+9 °С, на решті території +1...+6 °С, а на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С. Вдень потеплішає до +12...+17 °С.

А у Карпатах вночі очікується 0...-3 °С, вдень +10...+15 °С.

Небезпечні метеорологічні явища по Україні

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через заморозки на поверхні ґрунту.

Заморозки в Україні 27 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікуються дощі та хмарна погода.

А в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду в Україні на жовтень. Очікуються відчутні заморозки.