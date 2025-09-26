Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Різке похолодання до -3 °С — погода від Укргідрометцентру

Різке похолодання до -3 °С — погода від Укргідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 17:29
Прогноз погоди в Україні на завтра, 27 вересня, від Укргідрометцентру
Жінки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 27 вересня, очікується без опадів. Водночас місцями температура повітря вночі знизиться до -3 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 27 вересня

Синоптики зазначили, що погоду без дощів буде зумовлювати поле високого атмосферного тиску над Балтикою. Водночас температура повітря істотно не зміниться.

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня
Погода в Україні 27 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі у південних областях, на Закарпатті та в Криму прогнозують +4...+9 °С, на решті території +1...+6 °С, а на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С. Вдень потеплішає до +12...+17 °С. 

А у Карпатах вночі очікується 0...-3 °С, вдень +10...+15 °С.

Небезпечні метеорологічні явища по Україні

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через заморозки на поверхні ґрунту.

Погода в Україні 27 вересня
Заморозки в Україні 27 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікуються дощі та хмарна погода.

А в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду в Україні на жовтень. Очікуються відчутні заморозки.

погода Укргідрометцентр похолодання прогноз погоди погода в Україні заморозки
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації