Прогноз погоди в Україні на завтра, 27 вересня, від Укргідрометцентру

Різке похолодання до -3 °С — погода від Укргідрометцентру
Погода в Україні завтра, 27 вересня, очікується без опадів. Водночас місцями температура повітря вночі знизиться до -3 °С.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Погода в Україні 27 вересня
Синоптики зазначили, що погоду без дощів буде зумовлювати поле високого атмосферного тиску над Балтикою. Водночас температура повітря істотно не зміниться.
Вночі у південних областях, на Закарпатті та в Криму прогнозують +4...+9 °С, на решті території +1...+6 °С, а на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С. Вдень потеплішає до +12...+17 °С.
А у Карпатах вночі очікується 0...-3 °С, вдень +10...+15 °С.
Небезпечні метеорологічні явища по Україні
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через заморозки на поверхні ґрунту.
