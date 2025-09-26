Відео
Осіння прохолода та заморозки — прогноз на завтра від Діденко

Осіння прохолода та заморозки — прогноз на завтра від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 15:04
Прогноз погоди в Україні на завтра 27 вересня від Наталки Діденко
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 27 вересня, очікується сонячною, але прохолодною. Вночі у деяких частинах країни можливі заморозки.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 27 вересня

Антициклон Petralilly з центром над Балтикою зумовить суху та сонячну погоду. Температура повітря вдень буде +13...+16 °С, на півдні найтепліше — +15...+18 °С.

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня
Антициклон Petralilly. Фото: facebook.com/tala.didenko

Вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту.

У Києві також переважатиме суха та сонячна погода, однак прохолодна. Там вночі очікується +2...+5 °С, а вдень близько +13...+15 °С.

Коли очікувати похолодання

З північного сходу до України йде атмосферний фронт. Внаслідок зміни погодних умов 28 вересня у північній частині очікуються дощі та хмарність. 

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня
Погода в Україні 27 вересня. Фото: Meteopost

Крім того, опади очікуються на Волині, у Рівненській та Харківській областях.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спрогнозували, яка буде погода в Україні у жовтні 2025 року.

А 26 вересня на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Водночас на Сонці зафіксовано спалахи.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
