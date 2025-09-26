Прогноз погоды в Украине на завтра 27 сентября от Наталки Диденко

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 27 сентября, ожидается солнечной, но прохладной. Ночью в некоторых частях страны возможны заморозки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 27 сентября

Антициклон Petralilly с центром над Балтикой обусловит сухую и солнечную погоду. Температура воздуха днем будет +13...+16 °С, на юге теплее всего — +15...+18 °С.

Антициклон Petralilly. Фото: facebook.com/tala.didenko

Ночью возможны заморозки на поверхности почвы.

В Киеве также будет преобладать сухая и солнечная погода, однако прохладная. Там ночью ожидается +2...+5 °С, а днем около +13...+15 °С.

Когда ожидать похолодания

С северо-востока в Украину идет атмосферный фронт. Вследствие изменения погодных условий 28 сентября в северной части ожидаются дожди и облачность.

Погода в Украине 27 сентября. Фото: Meteopost

Кроме того, осадки ожидаются на Волыни, в Ровенской и Харьковской областях.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре спрогнозировали, какая будет погода в Украине в октябре 2025 года.

А 26 сентября на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В то же время на Солнце зафиксированы вспышки.