Прогноз погоды в Украине на завтра 27 сентября от Укргидрометцентра

Погода в Украине завтра, 27 сентября, ожидается без осадков. В то же время местами температура воздуха ночью снизится до -3 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Погода в Украине 27 сентября

Синоптики отметили, что погоду без дождей будет обусловливать поле высокого атмосферного давления над Балтикой. В то же время температура воздуха существенно не изменится.

Ночью в южных областях, на Закарпатье и в Крыму прогнозируют +4...+9 °С, на остальной территории +1...+6 °С, а на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С. Днем потеплеет до +12...+17 °С.

А в Карпатах ночью ожидается 0...-3 °С, днем +10...+15 °С.

Опасные метеорологические явления по Украине

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за заморозков на поверхности почвы.

А в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Украине на октябрь. Ожидаются ощутимые заморозки.