Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Резкое похолодание до -3 °С — погода от Укргидрометцентра

Резкое похолодание до -3 °С — погода от Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 17:29
Прогноз погоды в Украине на завтра 27 сентября от Укргидрометцентра
Женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 27 сентября, ожидается без осадков. В то же время местами температура воздуха ночью снизится до -3 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 27 сентября

Синоптики отметили, что погоду без дождей будет обусловливать поле высокого атмосферного давления над Балтикой. В то же время температура воздуха существенно не изменится.

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня
Погода в Украине 27 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью в южных областях, на Закарпатье и в Крыму прогнозируют +4...+9 °С, на остальной территории +1...+6 °С, а на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С. Днем потеплеет до +12...+17 °С.

А в Карпатах ночью ожидается 0...-3 °С, днем +10...+15 °С.

Опасные метеорологические явления по Украине

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за заморозков на поверхности почвы.

Погода в Україні 27 вересня
Заморозки в Украине 27 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ожидаются дожди и облачная погода.

А в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Украине на октябрь. Ожидаются ощутимые заморозки.

погода Укргидрометцентр похолодание прогноз погоды погода в Украине заморозки
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации