Прогноз погоды в Украине на завтра, 24 октября, от Укргидрометцентра

Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В четверг, 24 октября, в Украине прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 24 октября

Ночью и утром в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях возможны туманы, которые могут существенно снизить видимость.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 °C, в южной части страны воздух прогреется до +5...+10 °C. На высокогорье Карпат температура может опуститься до +2 °C или даже до -3 °C.

В дневное время температура воздуха повысится до +9...+14 °C, а в Закарпатье и южных областях столбики термометров могут достигать +17 °C.

Прогноз погоды в Украине на 24 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 24 октября

Прогноз погоды в Киевской области на 24 октября обещает спокойный день с переменной облачностью, без дождей. На большей части региона будет северо-западный ветер с силой 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 °C, днем ожидается потепление до +9…+14 °C.

В Киеве немного теплее: ночные показатели будут держаться на уровне +4…+6 °C, днем термометры покажут +11…+13 °C.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в течение недели почти по всей Украине будет без осадков, теплая погода. А нынешняя зима будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременных похолоданий не миновать.