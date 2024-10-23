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Заморозки до -3 °C — в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на завтра

23 жовтня 2024 17:23
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 24 жовтня, від Укргідрометцентру
Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У четвер, 24 жовтня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Вночі та вранці в західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях, можливі місцями тумани, які можуть суттєво знизити видимість.

Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +1 °C до +6 °C, у південній частині країни повітря прогріється до +5...+10 °C. На високогір’ї Карпат температура може опуститися до +2 °C або навіть до -3 °C.

У денний час температура повітря підвищиться до +9...+14 °C, а на Закарпатті та в південних областях стовпчики термометрів можуть досягати +17 °C. 

Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 24 жовтня

Прогноз погоди на Київщині на 24 жовтня обіцяє спокійний день з мінливою хмарністю без дощів. На більшій частині регіону пануватиме північно-західний вітер із силою 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +1 °C до +6 °C, вдень очікується потепління до +9…+14 °C.

У Києві трохи тепліше: нічні показники триматимуться на рівні +4…+6 °C, вдень термометри покажуть +11…+13 °C.

Раніше синоптики спрогнозували, що протягом тижня майже по всій Україні буде тепла погода без опадів. А цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасних похолодань не оминути.

Україна погода прогноз погоди погода в Україні синоптик

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