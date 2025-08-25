Магнитные бури 25 августа м прогноз на сегодня

Зафиксировано 10 вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь
В понедельник, 25 августа, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. За последние сутки солнечная активность оставалась умеренной.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 25 августа
На поверхности Солнца зафиксировали девять вспышек класса С и одну — класса М1,97. Вспышки М-класса относятся к среднему уровню мощности. В частности, вспышка М1,97 способна вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также повысить вероятность солнечного радиационного шторма.
В понедельник геомагнитное поле ожидается от спокойного до активного. В целом солнечная активность прогнозируется низкой, однако возможны отдельные вспышки М-класса.
Солнечная активность 25 августа
- Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность мощного геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки М-класса — 45%;
- Вероятность вспышки Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 19.
Как магнитные бури могут влиять на здоровье
Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии людей, в частности повышать риск сердечно-сосудистых осложнений. Заблаговременные предупреждения помогают уменьшить возможные последствия для здоровья.
Возможные негативные последствия магнитных бурь:
- влияние на работу сердечно-сосудистой системы;
- негативное влияние на нервную систему;
- нарушение сна;
- ослабление иммунитета;
- обострение хронических болезней;
- ощущение усталости и обессиливания.
