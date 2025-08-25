Видео
Зафиксировано 10 вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь

Зафиксировано 10 вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 15:03
Магнитные бури 25 августа м прогноз на сегодня
Женщина с головной болью. Фото: Freepik

В понедельник, 25 августа, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. За последние сутки солнечная активность оставалась умеренной.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 25 августа

На поверхности Солнца зафиксировали девять вспышек класса С и одну — класса М1,97. Вспышки М-класса относятся к среднему уровню мощности. В частности, вспышка М1,97 способна вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также повысить вероятность солнечного радиационного шторма.

В понедельник геомагнитное поле ожидается от спокойного до активного. В целом солнечная активность прогнозируется низкой, однако возможны отдельные вспышки М-класса.

Солнечная активность 25 августа

  • Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность мощного геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки М-класса — 45%;
  • Вероятность вспышки Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 19.
Магнітні бурі 25 серпня - прогноз
Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии людей, в частности повышать риск сердечно-сосудистых осложнений. Заблаговременные предупреждения помогают уменьшить возможные последствия для здоровья.

Возможные негативные последствия магнитных бурь:

  • влияние на работу сердечно-сосудистой системы;
  • негативное влияние на нервную систему;
  • нарушение сна;
  • ослабление иммунитета;
  • обострение хронических болезней;
  • ощущение усталости и обессиливания.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила о самом прохладном дне лета.

А также синоптики предупредили, какую погоду ждать в последние дни августа.

Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы метеозависимость
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
