Магнитные бури 25 августа м прогноз на сегодня

В понедельник, 25 августа, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. За последние сутки солнечная активность оставалась умеренной.

Прогноз магнитных бурь на 25 августа

На поверхности Солнца зафиксировали девять вспышек класса С и одну — класса М1,97. Вспышки М-класса относятся к среднему уровню мощности. В частности, вспышка М1,97 способна вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также повысить вероятность солнечного радиационного шторма.

В понедельник геомагнитное поле ожидается от спокойного до активного. В целом солнечная активность прогнозируется низкой, однако возможны отдельные вспышки М-класса.

Солнечная активность 25 августа

Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность мощного геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки М-класса — 45%;

Вероятность вспышки Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 19.

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии людей, в частности повышать риск сердечно-сосудистых осложнений. Заблаговременные предупреждения помогают уменьшить возможные последствия для здоровья.

Возможные негативные последствия магнитных бурь:

влияние на работу сердечно-сосудистой системы;

негативное влияние на нервную систему;

нарушение сна;

ослабление иммунитета;

обострение хронических болезней;

ощущение усталости и обессиливания.

