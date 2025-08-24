Відео
Погода на тиждень — чого очікувати від останніх днів літа

Погода на тиждень — чого очікувати від останніх днів літа

Дата публікації: 24 серпня 2025 23:54
Прогноз погоди на 25-31 серпня
Дівчина під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 25 по 27 серпня переважатиме нестійка погода з коливаннями атмосферного тиску та досить низьким температурним фоном. Втім, з 28 серпня почне надходити спекотна та суха повітряна маса з південних регіонів Європи і Туреччини.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Найбільш високі температурні показники прогнозуються у південній половині України, а також на Закарпатті.

У понеділок, 25 серпня, вночі у центральних та східних областях очікуються помірні дощі, місцями з грозами. Вдень також короткочасні дощі можливі у Поліссі та на крайній півночі України.

У решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень — +18…+23 °С, у південних областях — +23…+28 °С.

погода 25

Погода в Україні 25 серпня. Скриншот: Укргідрометцентр

У вівторок, 26 серпня, у західних та північних областях очікуються короткочасні дощі, вдень місцями з грозою та шквалами, 15-20 м/с. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень на сході, а також у західних областях можливі пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +7…+13 °С, вдень — +16…+22 °С, у південній половині та у Приазов'ї вночі — +11…+16 °С, вдень — +22…+27 °С.

погода26

Погода в Україні 26 серпня. Скриншот: Укргідрометцентр

У середу, 27 серпня, у північних та північно-західних областях пройдуть дощі, місцями з грозою; на решті території України без істотних опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9…+15 °С, вдень — +20…+26 °С, у південних та центральних регіонах — +27…+32 °С.

погода27

Погода в Україні 27 серпня. Скриншот: Укргідрометцентр

У четвер, 28 серпня, на всій території України за рахунок впливу антициклону, прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +7…+13 °С, вдень — +22…+27 °С; на півдні та на Закарпатті вночі — +12…+17 °С, вдень — +26…+31 °С.

погода28

Погода в Україні 28 серпня. Скриншот: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 29 серпня, продовжиться вплив антициклону, тому опадів не передбачається по всій Україні. Вітер на Лівобережжі країни змінних напрямків, на Правобережжі південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °С, в денні години — +27…+32 °С, у західній частині місцями — +33…+35 °С.

погода29

Погода в Україні 29 серпня. Скриншот: Укргідрометцентр

У суботу, 30 серпня, в Україні очікується малохмарна та спекотна погода, без опадів. Лише ввечері на крайньому заході можливі короткочасні грозові дощі.

Вітер переважно південного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +14...+19 °С, вдень — +30...+35 °С.

У неділю, 31 серпня, продовжиться період сухої та спекотної погоди у більшості регіонів України. Лише вдень у західній частині, а також місцями у північних областях можливі короткочасні грозові дощі.

Вітер південно-західний із переходом на західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень у західних та північних регіонах — +26…+31 °С, на решті території країни — +32…+37 °С.

Нагадаємо, що 24 серпня в Карпатах випав перший сніг

А синоптикиня Наталка Діденко попередила, як зміниться погода від впливу циклону.

погода літо дощ прогноз погоди вітер
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
