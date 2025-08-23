Прогноз погоди в Україні на завтра 24 серпня від Наталки Діденко

Опади та +8 °C — Діденко склала прогноз на День Незалежності
Погода в Україні завтра, 24 серпня, очікується з дощами у деяких областях. Крім того, місцями температура повітря вночі знизиться до +8 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 24 серпня
На початку доби, вночі та зранку дощі очікуються у західних областях. А вдень та до вечора опади поширяться на північну та центральну частину. На сході України прогнозується суха погода.
У південній частині країни переважно без опадів, хіба ввечері можливі локальні дощі.
Вітер буде північно-західного напрямку, але інколи рвучким.
Вночі температура повітря знизиться до +8...+12 °C, на півдні та сході +12...+16 °C. Вдень на півночі, заході та на Вінниччині +15...+19 °C. На півдні, сході та у більшості центральних областей буде тепліше — +20...+25 °C, на південному сході до +27 °C.
Погода в Києві 24 серпня
У столиці вночі, зранку та в першій половині дня утримається атмосфера від опадів. Вже в другій половині дня прогнозуються дощі. Температура повітря очікується +18...+20 °C, а також поривчастий вітер.
Нагадаємо, в Одесі завтра дощів не прогнозується. Там температура повітря вдень підвищиться до +25 °C.
Раніше в Укргідрометцентрі показали карту погоди в Україні на 24 серпня. Температура буде близько +18…+20°С.
Читайте Новини.LIVE!