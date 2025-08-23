Відео
Головна Метео Опади та +8 °C — Діденко склала прогноз на День Незалежності

Опади та +8 °C — Діденко склала прогноз на День Незалежності

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 17:09
Прогноз погоди в Україні на завтра 24 серпня від Наталки Діденко
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 24 серпня, очікується з дощами у деяких областях. Крім того, місцями температура повітря вночі знизиться до +8 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 24 серпня

На початку доби, вночі та зранку дощі очікуються у західних областях. А вдень та до вечора опади поширяться на північну та центральну частину. На сході України прогнозується суха погода.

Прогноз погоди в Україні на 24 серпня
Погода в Україні 24 серпня. Фото: Meteopost

У південній частині країни переважно без опадів, хіба ввечері можливі локальні дощі.

Вітер буде північно-західного напрямку, але інколи рвучким.

Вночі температура повітря знизиться до +8...+12 °C, на півдні та сході +12...+16 °C. Вдень на півночі, заході та на Вінниччині +15...+19 °C. На півдні, сході та у більшості центральних областей буде тепліше — +20...+25 °C, на південному сході до +27 °C.

Погода в Києві 24 серпня

У столиці вночі, зранку та в першій половині дня утримається атмосфера від опадів. Вже в другій половині дня прогнозуються дощі. Температура повітря очікується +18...+20 °C, а також поривчастий вітер.

Допис Діденко. Фото: скриншот
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі завтра дощів не прогнозується. Там температура повітря вдень підвищиться до +25 °C.

Раніше в Укргідрометцентрі показали карту погоди в Україні на 24 серпня. Температура буде близько +18…+20°С.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
