Якою буде погода в Україні 23–24 серпня — прогноз

Українців чекають мінливі вихідні з дощами, грозами та поривчастим вітром у деяких регіонах. Водночас у південному сході країни збережеться літня спека з температурою до +31°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 23–24 серпня

За даними синоптиків, 23 серпня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі охоплять більшість центральних, південних, Сумську та Харківську області, місцями будуть значні опади з грозами. У східних та південно-східних регіонах можливий град і шквали швидкістю 15-20 м/с.

Вітер буде переважно північно-західний, у східних областях — південно-західний, швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від +9 до +14°С, вдень становитиме +17…+22°С. У південно-східній частині країни прогнозують теплішу ніч +15…+20°С та денні показники на рівні +26…+31°С.

Прогноз на 24 серпня передбачає більш спокійну погоду. Вночі збережеться мінлива хмарність без опадів, температура становитиме близько +10…+12°С. Удень можливі короткочасні дощі при температурі повітря +18…+20°С.

Вітер у нічні години сягатиме 5-10 м/с, а вдень посилиться до 7-12 м/с. Синоптики підкреслюють, що погода залишатиметься мінливою, однак у багатьох регіонах значних опадів не очікується.

Нагадаємо, що у суботу, 23 серпня, Київ та область накриє сильна негода. Вночі у столиці прогнозуються потужні грози, а вдень очікується шквалистий вітер.

Раніше ми також інформували, що загалом по Україні 23 та 24 серпня синоптики прогнозують вплив одразу трьох циклонів, серед яких середземноморський Lukas, що є частиною потужної системи разом із Severin та Roger.