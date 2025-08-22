Прогноз погоди на 23-24 серпня від Наталки Діденко

Люди ховаються під парасольками. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні найближчими днями, а саме 23 та 24 серпня, різко зміниться погода через дію трьох циклонів. Зокрема, на погодні умови вплине середземноморський циклон Lukas, що належить до потужної системи разом із Severin та Roger.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні на 23 серпня

Вже завтра, 23 серпня, на заході та півночі України очікується прояснення й підвищення атмосферного тиску. Опадів у більшості областях не буде, натомість у центрі, на сході та, нарешті, на півдні пройдуть дощі з грозами.

Температурна карта України 23 серпня. Фото: Метеопост

Наталка Діденко попереджає, що через різку зміну погоди мешканці цих регіонів можуть відчути головний біль чи коливання артеріального тиску.

Температура повітря 23 серпня буде у більшості областей на рівні +18...+24 °C, а місцями +16...+19 °C. На сході утримається спека +25...+30 °C.

У Києві на День Державного Прапора, 23 серпня, буде без істотних опадів, температура вдень становитиме +20...+22 °C.

Карта руху антициклонів та циклонів. Фото: Wetterpade

Прогноз погоди в Україні на 24 серпня

На День Незалежності, 24 серпня, короткочасні опади можливі у західних, місцями північних і центральних областях. На сході та півдні опадів не буде.

Температурна карта України 24 серпня. Фото: Метеопост

Температура повітря 24 серпня становитиме на заході +15...+19 °C, у центрі та на півночі +18...+23 °C, а на півдні та сході +23...+28 °C.

У Києві 24 серпня можливий невеликий дощ і посилений вітер, температура знизиться до +18...+20 °C.

Коли в Україні буде знову спекотна погода

Наталка Діденко зазначає, що хоч погодні умови вже й відповідають завершенню літа, але наприкінці серпня спека "ще себе покаже".

