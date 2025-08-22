Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео На Україну суне одразу три циклони — прогноз погоди від Діденко

На Україну суне одразу три циклони — прогноз погоди від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 14:36
Прогноз погоди на 23-24 серпня від Наталки Діденко
Люди ховаються під парасольками. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні найближчими днями, а саме 23 та 24 серпня, різко зміниться погода через дію трьох циклонів. Зокрема, на погодні умови вплине середземноморський циклон Lukas, що належить до потужної системи разом із Severin та Roger.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні на 23 серпня 

Вже завтра, 23 серпня, на заході та півночі України очікується прояснення й підвищення атмосферного тиску. Опадів у більшості областях не буде, натомість у центрі, на сході та, нарешті, на півдні пройдуть дощі з грозами.

null
Температурна карта України 23 серпня. Фото: Метеопост

Наталка Діденко попереджає, що через різку зміну погоди мешканці цих регіонів можуть відчути головний біль чи коливання артеріального тиску.

Температура повітря 23 серпня буде у більшості областей на рівні +18...+24 °C, а місцями +16...+19 °C. На сході утримається спека +25...+30 °C.

У Києві на День Державного Прапора, 23 серпня, буде без істотних опадів, температура вдень становитиме +20...+22 °C.

null
Карта руху антициклонів та циклонів. Фото: Wetterpade

Прогноз погоди в Україні на 24 серпня

На День Незалежності, 24 серпня, короткочасні опади можливі у західних, місцями північних і центральних областях. На сході та півдні опадів не буде.

null
Температурна карта України 24 серпня. Фото: Метеопост

Температура повітря 24 серпня становитиме на заході +15...+19 °C, у центрі та на півночі +18...+23 °C, а на півдні та сході +23...+28 °C.

У Києві 24 серпня можливий невеликий дощ і посилений вітер, температура знизиться до +18...+20 °C.

Коли в Україні буде знову спекотна погода

Наталка Діденко зазначає, що хоч погодні умови вже й відповідають завершенню літа, але наприкінці серпня спека "ще себе покаже".

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди у Харкові на вихідні. 

А астросиноптики відповіли, чи будуть магнітні бурі у п'ятницю, 22 серпня. 

погода Наталка Діденко атмосферний циклон прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації