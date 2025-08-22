Прогноз погоды на 23-24 августа от Наталки Диденко

Люди прячутся под зонтиками. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в ближайшие дни, а именно 23 и 24 августа, резко изменится погода из-за действия трех циклонов. В частности, на погодные условия повлияет средиземноморский циклон Lukas, принадлежащий к мощной системе вместе с Severin и Roger.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на 23 августа

Уже завтра, 23 августа, на западе и севере Украины ожидается прояснение и повышение атмосферного давления. Осадков в большинстве областей не будет, зато в центре, на востоке и, наконец, на юге пройдут дожди с грозами.

Температурная карта Украины 23 августа. Фото: Метеопост

Наталка Диденко предупреждает, что из-за резкой смены погоды жители этих регионов могут почувствовать головную боль или колебания артериального давления.

Температура воздуха 23 августа будет в большинстве областей на уровне +18...+24 °C, а местами +16...+19 °C. На востоке сохранится жара +25...+30 °C.

В Киеве на День Государственного Флага, 23 августа, будет без существенных осадков, температура днем составит +20...+22 °C.

Карта движения антициклонов и циклонов. Фото: Wetterpade

Прогноз погоды в Украине на 24 августа

На День Независимости, 24 августа, кратковременные осадки возможны в западных, местами северных и центральных областях. На востоке и юге осадков не будет.

Температурная карта Украины 24 августа. Фото: Метеопост

Температура воздуха 24 августа составит на западе +15...+19 °C, в центре и на севере +18...+23 °C, а на юге и востоке +23...+28 °C.

В Киеве 24 августа возможен небольшой дождь и усиленный ветер, температура снизится до +18...+20 °C.

Когда в Украине будет снова жаркая погода

Наталка Диденко отмечает, что хоть погодные условия уже и соответствуют завершению лета, но в конце августа жара "еще себя покажет".

