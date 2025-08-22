Відео
Головна Метео Астросиноптики попередили українців — прогноз магнітних бур

Астросиноптики попередили українців — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 11:47
Магнітні бурі 22 серпня — прогноз астросиноптиків на сьогодні
Жінка з головним болем. Фото: Freepik

У п'ятницю, 22 серпня, серйозних магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними спостережень, протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 22 серпня

На Сонці зафіксовано два спалахи класу С, які практично не впливають на геомагнітну ситуацію.

Фахівці очікують, що геомагнітне поле 22 серпня перебуватиме у діапазоні від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься невисокою, хоча існує ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність 22 серпня

  • можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • імовірність сильного шторму — 1%;
  • шанс спалаху М-класу — 15%;
  • шанс спалаху Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 10.

Як розпізнати вплив магнітних бур

Медики наголошують, що навіть незначні магнітні збурення можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має проблеми із серцево-судинною системою. Найпоширеніші сиптоми впливу магнітних бур:

  • головний біль та запаморочення;
  • коливання артеріального тиску — як підвищення, так і зниження;
  • прискорене серцебиття або аритмія;
  • підвищена втома, сонливість або, навпаки, труднощі з засинанням;
  • дратівливість, тривожність, зниження уваги та концентрації;
  • болі в суглобах та м'язах;
  • загострення хронічних хвороб, особливо серцево-судинних.

Нагадаємо, синоптики попередили, що в Україну йдуть дощі та град.

А також стало відомо, в яких регіонах 22 серпня різко погіршиться погода.

Сонце магнітні бурі прогнози астрономічне явище метеозалежність
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
