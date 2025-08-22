Магнітні бурі 22 серпня — прогноз астросиноптиків на сьогодні

Жінка з головним болем. Фото: Freepik

У п'ятницю, 22 серпня, серйозних магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними спостережень, протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою.

Магнітні бурі 22 серпня

На Сонці зафіксовано два спалахи класу С, які практично не впливають на геомагнітну ситуацію.

Фахівці очікують, що геомагнітне поле 22 серпня перебуватиме у діапазоні від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься невисокою, хоча існує ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність 22 серпня

можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

імовірність сильного шторму — 1%;

шанс спалаху М-класу — 15%;

шанс спалаху Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 10.

Як розпізнати вплив магнітних бур

Медики наголошують, що навіть незначні магнітні збурення можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має проблеми із серцево-судинною системою. Найпоширеніші сиптоми впливу магнітних бур:

головний біль та запаморочення;

коливання артеріального тиску — як підвищення, так і зниження;

прискорене серцебиття або аритмія;

підвищена втома, сонливість або, навпаки, труднощі з засинанням;

дратівливість, тривожність, зниження уваги та концентрації;

болі в суглобах та м'язах;

загострення хронічних хвороб, особливо серцево-судинних.

