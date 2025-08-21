Прогноз погоди в Україні на завтра 22 серпня від Укргідрометцентру

Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 22 серпня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають деякі регіони про дощі, грози та сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 22 серпня

У західних, північних, вдень також в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються помірні, місцями значні дощі. Крім того, вдень, крім заходу, можливі грози, а в окремих районах град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Погода в Україні 22 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер прогнозується переважно південно-західного напрямку, 7-12 м/с.

Температура повітря у західних областях вночі +12...+17 °C, вдень +17...+22 °C. На решті території вночі +15...+20 °C, вдень +28...+33 °C, на півночі — +20...+25 °C.

Оголошення небезпеки

Вночі та зранку у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях очікуються значні дощі. Вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській можливі грози, а в окремих районах град та шквали.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

