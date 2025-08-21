Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Різке погіршення погоди — прогноз Укргідрометцентра на завтра

Різке погіршення погоди — прогноз Укргідрометцентра на завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 17:11
Прогноз погоди в Україні на завтра 22 серпня від Укргідрометцентру
Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 22 серпня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають деякі регіони про дощі, грози та сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 22 серпня

У західних, північних, вдень також в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються помірні, місцями значні дощі. Крім того, вдень, крім заходу, можливі грози, а в окремих районах град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні 22 серпня
Погода в Україні 22 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер прогнозується переважно південно-західного напрямку, 7-12 м/с.

Температура повітря у західних областях вночі +12...+17 °C, вдень +17...+22 °C. На решті території вночі +15...+20 °C, вдень +28...+33 °C, на півночі — +20...+25 °C.

Оголошення небезпеки

Вночі та зранку у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях очікуються значні дощі. Вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській можливі грози, а в окремих районах град та шквали.

Погода в Україні 22 серпня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра до України прийде активний циклон середземноморського походження, який зумовить дощі.

А 6 серпня в Києві випала півмісячна норма опадів у центральних районах. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

погода Укргідрометцентр синоптик дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації