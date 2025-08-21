Відео
Зливи та шквали накриють частину України — погода від Діденко

Зливи та шквали накриють частину України — погода від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 13:59
Прогноз погоди в Україні на завтра 22 серпня від Наталки Діденко
Жінки під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 22 серпня, очікується з дощами та грозами у декількох областях. До країни прийде активний циклон середземноморського походження.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 22 серпня

Циклон зумовить дощі та грози, а місцями — сильні зливи та шквалисте посилення вітру в західних, північних та більшості центральних областей, окрім Дніпра.

Погода в Україні 22 серпня
Циклон середземноморського походження. Фото: facebook.com/tala.didenko

На сході та півдні очікується суха погода, однак в Одеській області ймовірні локальні грозові дощі. Вітер буде помірний з південного заходу, але часом рвучкий.

Температура повітря на заході +17...+21 °C, на півночі +21...+24 °C, на сході +30...+34 °C, на півдні +29...+32 °C. У центральній частині очікується +29...+39 °C та на Вінниччині близько +25 °C.

Погода в Києві 22 серпня

У столиці прогнозується дощ та гроза. Крім того, очікується похолодання до +22 °C. 

Нагадаємо, магнітних бур на Землі 21 серпня не очікується. Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня.

А в Одесі та області сьогодні похолодає температура в морі. Вона протягом всього дня буде на рівні +22...+23°С.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
