Прогноз погоды в Украине на завтра 22 августа от Наталки Диденко

Погода в Украине завтра, 22 августа, ожидается с дождями и грозами в нескольких областях. В страну придет активный циклон средиземноморского происхождения.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 22 августа

Циклон обусловит дожди и грозы, а местами — сильные ливни и шквалистое усиление ветра в западных, северных и большинстве центральных областей, кроме Днепра.

На востоке и юге ожидается сухая погода, однако в Одесской области вероятны локальные грозовые дожди. Ветер будет умеренный с юго-запада, но временами порывистый.

Температура воздуха на западе +17...+21 °C, на севере +21...+24 °C, на востоке +30...+34 °C, на юге +29...+32 °C. В центральной части ожидается +29...+39 °C и в Винницкой области около +25 °C.

Погода в Киеве 22 августа

В столице прогнозируется дождь и гроза. Кроме того, ожидается похолодание до +22 °C.

Напомним, магнитных бурь на Земле 21 августа не ожидается. Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня.

А в Одессе и области сегодня похолодает температура в море. Она в течение всего дня будет на уровне +22...+23°С.