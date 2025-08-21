Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Ливни и шквалы накроют часть Украины — погода от Диденко

Ливни и шквалы накроют часть Украины — погода от Диденко

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 13:59
Прогноз погоды в Украине на завтра 22 августа от Наталки Диденко
Женщины под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 22 августа, ожидается с дождями и грозами в нескольких областях. В страну придет активный циклон средиземноморского происхождения.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 22 августа

Циклон обусловит дожди и грозы, а местами — сильные ливни и шквалистое усиление ветра в западных, северных и большинстве центральных областей, кроме Днепра.

Погода в Україні 22 серпня
Циклон средиземноморского происхождения. Фото: facebook.com/tala.didenko

На востоке и юге ожидается сухая погода, однако в Одесской области вероятны локальные грозовые дожди. Ветер будет умеренный с юго-запада, но временами порывистый.

Температура воздуха на западе +17...+21 °C, на севере +21...+24 °C, на востоке +30...+34 °C, на юге +29...+32 °C. В центральной части ожидается +29...+39 °C и в Винницкой области около +25 °C.

Погода в Киеве 22 августа

В столице прогнозируется дождь и гроза. Кроме того, ожидается похолодание до +22 °C.

Напомним, магнитных бурь на Земле 21 августа не ожидается. Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня.

А в Одессе и области сегодня похолодает температура в море. Она в течение всего дня будет на уровне +22...+23°С.

погода Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине ветер
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации