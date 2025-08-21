Магнітні бурі 21 серпня — чи погіршиться самопочуття метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у четвер, 21 серпня, не очікується на Землі. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 21 серпня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося чотири спалахи класу С, які практично не мають впливу на Землю.

Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня, а сонячна активність — дуже низькою з ймовірністю спалахів класу С та невеликою М.

Сонячна активність на 21 серпня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 5

Які ознаки магнітних бур

Ознаки магнітних бур найчастіше проявляються у людей, які чутливі до змін геомагнітного поля. Вони можуть відрізнятися за інтенсивністю, але зазвичай спостерігаються такі:

головний біль, запаморочення;

коливання артеріального тиску (підвищення або зниження);

пришвидшене серцебиття, аритмія;

підвищена втомлюваність, сонливість або, навпаки, безсоння;

дратівливість, тривожність, зниження концентрації уваги;

біль у суглобах та м’язах;

загострення хронічних захворювань, особливо серцево-судинних.

