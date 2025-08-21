Магнитные бури 21 августа — ухудшится ли самочувствие метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в четверг, 21 августа, не ожидается на Земле. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 21 августа

В течение последних 24 часов на Солнце произошло четыре вспышки класса С, которые практически не имеют влияния на Землю.

Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня, а солнечная активность — очень низкой с вероятностью вспышек класса С и небольшой М.

Солнечная активность на 21 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 5

Какие признаки магнитных бурь

Признаки магнитных бурь чаще всего проявляются у людей, которые чувствительны к изменениям геомагнитного поля. Они могут отличаться по интенсивности, но обычно наблюдаются следующие:

головная боль, головокружение;

колебания артериального давления (повышение или снижение);

учащенное сердцебиение, аритмия;

повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница;

раздражительность, тревожность, снижение концентрации внимания;

боль в суставах и мышцах;

обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых.

