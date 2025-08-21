Магнитные бури 21 августа — ухудшится ли самочувствие метеозависимых

Прогноз магнитных бурь на сегодня — чего ожидать метеозависимым
Магнитных бурь в четверг, 21 августа, не ожидается на Земле. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 августа
В течение последних 24 часов на Солнце произошло четыре вспышки класса С, которые практически не имеют влияния на Землю.
Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня, а солнечная активность — очень низкой с вероятностью вспышек класса С и небольшой М.
Солнечная активность на 21 августа:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 5
Какие признаки магнитных бурь
Признаки магнитных бурь чаще всего проявляются у людей, которые чувствительны к изменениям геомагнитного поля. Они могут отличаться по интенсивности, но обычно наблюдаются следующие:
- головная боль, головокружение;
- колебания артериального давления (повышение или снижение);
- учащенное сердцебиение, аритмия;
- повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница;
- раздражительность, тревожность, снижение концентрации внимания;
- боль в суставах и мышцах;
- обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых.
