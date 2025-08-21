Видео
Прогноз магнитных бурь на сегодня — чего ожидать метеозависимым

Прогноз магнитных бурь на сегодня — чего ожидать метеозависимым

Дата публикации 21 августа 2025 12:49
Магнитные бури 21 августа — ухудшится ли самочувствие метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в четверг, 21 августа, не ожидается на Земле. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 21 августа

В течение последних 24 часов на Солнце произошло четыре вспышки класса С, которые практически не имеют влияния на Землю.

Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня, а солнечная активность — очень низкой с вероятностью вспышек класса С и небольшой М.

Солнечная активность на 21 августа:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 5
Магнітні бурі 21 серпня
Какие признаки магнитных бурь

Признаки магнитных бурь чаще всего проявляются у людей, которые чувствительны к изменениям геомагнитного поля. Они могут отличаться по интенсивности, но обычно наблюдаются следующие:

  • головная боль, головокружение;
  • колебания артериального давления (повышение или снижение);
  • учащенное сердцебиение, аритмия;
  • повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница;
  • раздражительность, тревожность, снижение концентрации внимания;
  • боль в суставах и мышцах;
  • обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых.

Напомним, 14 августа над Ровно и Киевом можно было увидеть падение небесного тела. В сети показали видео.

Ранее ученые зафиксировали суперземлю в зоне жизни далекой звезды, которая похожа на Солнце. Они применили революционный метод наблюдения.

