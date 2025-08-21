Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Резкое ухудшение погоды — прогноз Укргидрометцентра на завтра

Резкое ухудшение погоды — прогноз Укргидрометцентра на завтра

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 17:11
Прогноз погоды в Украине на завтра 22 августа от Укргидрометцентра
Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 22 августа, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают некоторые регионы о дождях, грозах и сильных порывах ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 22 августа

В западных, северных, днем также в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются умеренные, местами значительные дожди. Кроме того, днем, кроме запада, возможны грозы, а в отдельных районах град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні 22 серпня
Погода в Украине 22 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер прогнозируется преимущественно юго-западного направления, 7-12 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью +12...+17 °C, днем +17...+22 °C. На остальной территории ночью +15...+20 °C, днем +28...+33 °C, на севере — +20...+25 °C.

Объявление опасности

Ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях ожидаются значительные дожди. Днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской возможны грозы, а в отдельных районах град и шквалы.

Погода в Україні 22 серпня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в Украину придет активный циклон средиземноморского происхождения, который обусловит дожди.

А 6 августа в Киеве выпала полумесячная норма осадков в центральных районах. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

погода Укргидрометцентр синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации