Прогноз погоды в Украине на завтра 22 августа от Укргидрометцентра

Погода в Украине завтра, 22 августа, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают некоторые регионы о дождях, грозах и сильных порывах ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 22 августа

В западных, северных, днем также в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются умеренные, местами значительные дожди. Кроме того, днем, кроме запада, возможны грозы, а в отдельных районах град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Ветер прогнозируется преимущественно юго-западного направления, 7-12 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью +12...+17 °C, днем +17...+22 °C. На остальной территории ночью +15...+20 °C, днем +28...+33 °C, на севере — +20...+25 °C.

Объявление опасности

Ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях ожидаются значительные дожди. Днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской возможны грозы, а в отдельных районах град и шквалы.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в Украину придет активный циклон средиземноморского происхождения, который обусловит дожди.

А 6 августа в Киеве выпала полумесячная норма осадков в центральных районах. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.