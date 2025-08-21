Прогноз погоды в Украине на завтра 22 августа от Укргидрометцентра

Резкое ухудшение погоды — прогноз Укргидрометцентра на завтра
Погода в Украине завтра, 22 августа, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают некоторые регионы о дождях, грозах и сильных порывах ветра до 20 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 22 августа
В западных, северных, днем также в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются умеренные, местами значительные дожди. Кроме того, днем, кроме запада, возможны грозы, а в отдельных районах град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.
Ветер прогнозируется преимущественно юго-западного направления, 7-12 м/с.
Температура воздуха в западных областях ночью +12...+17 °C, днем +17...+22 °C. На остальной территории ночью +15...+20 °C, днем +28...+33 °C, на севере — +20...+25 °C.
Объявление опасности
Ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях ожидаются значительные дожди. Днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской возможны грозы, а в отдельных районах град и шквалы.
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в Украину придет активный циклон средиземноморского происхождения, который обусловит дожди.
