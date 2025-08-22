Магнитные бури 22 августа — прогноз астросиноптиков на сегодня

Астросиноптики предупредили укринцев — прогноз магнитных бурь
В пятницу, 22 августа, серьезных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным наблюдений, в течение последних суток солнечная активность оставалась низкой.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 22 августа
На Солнце зафиксировано две вспышки класса С, которые практически не влияют на геомагнитную ситуацию.
Специалисты ожидают, что геомагнитное поле 22 августа будет находиться в диапазоне от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться невысокой, хотя существует вероятность вспышек М-класса.
Солнечная активность 22 августа
- возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность сильного шторма - 1%;
- шанс вспышки М-класса — 15%;
- шанс вспышки Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 10.
Как распознать влияние магнитных бурь
Медики отмечают, что даже незначительные магнитные возмущения могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Самые распространенные сиптомы влияния магнитных бурь:
- головная боль и головокружение;
- колебания артериального давления - как повышение, так и снижение;
- учащенное сердцебиение или аритмия;
- повышенная усталость, сонливость или, наоборот, трудности с засыпанием;
- раздражительность, тревожность, снижение внимания и концентрации;
- боли в суставах и мышцах;
- обострение хронических болезней, особенно сердечно-сосудистых.
