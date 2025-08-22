Видео
Астросиноптики предупредили укринцев — прогноз магнитных бурь

Астросиноптики предупредили укринцев — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 11:47
Магнитные бури 22 августа — прогноз астросиноптиков на сегодня
Женщина с головной болью. Фото: Freepik

В пятницу, 22 августа, серьезных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным наблюдений, в течение последних суток солнечная активность оставалась низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 22 августа

На Солнце зафиксировано две вспышки класса С, которые практически не влияют на геомагнитную ситуацию.

Специалисты ожидают, что геомагнитное поле 22 августа будет находиться в диапазоне от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться невысокой, хотя существует вероятность вспышек М-класса.

Солнечная активность 22 августа

  • возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность сильного шторма - 1%;
  • шанс вспышки М-класса — 15%;
  • шанс вспышки Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 10.

Как распознать влияние магнитных бурь

Медики отмечают, что даже незначительные магнитные возмущения могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Самые распространенные сиптомы влияния магнитных бурь:

  • головная боль и головокружение;
  • колебания артериального давления - как повышение, так и снижение;
  • учащенное сердцебиение или аритмия;
  • повышенная усталость, сонливость или, наоборот, трудности с засыпанием;
  • раздражительность, тревожность, снижение внимания и концентрации;
  • боли в суставах и мышцах;
  • обострение хронических болезней, особенно сердечно-сосудистых.

Напомним, синоптики предупредили, что в Украину идут дожди и град.

А также стало известно, в каких регионах 22 августа резко ухудшится погода.

Солнце магнитные бури прогнозы астрономичное явление метеозависимость
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
